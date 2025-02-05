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台南後壁區蛋雞場禽流感撲殺逾3萬隻 雞蛋一併銷毀

中央社／ 台南5日電
台南後壁區某蛋雞場1月下旬出現蛋雞異常死亡，採樣送驗，確認感染H5N1亞型高病原性禽流感，台南市動物防疫保護處已完成撲殺逾3萬隻蛋雞，連同場內雞蛋一併銷毀。示意圖／聯合報系資料照
台南後壁區某蛋雞場1月下旬出現蛋雞異常死亡，採樣送驗，確認感染H5N1亞型高病原性禽流感，台南市動物防疫保護處已完成撲殺逾3萬隻蛋雞，連同場內雞蛋一併銷毀。示意圖／聯合報系資料照

台南後壁區某蛋雞場1月下旬出現蛋雞異常死亡，採樣送驗，確認感染H5N1亞型高病原性禽流感，台南市動物防疫保護處已完成撲殺逾3萬隻蛋雞，連同場內雞蛋一併銷毀。

台南市動保處今天指出，動保處1月27日獲報後壁區某蛋雞場業者主動通報場內蛋雞異常死亡，當天立刻移動管制及疫情調查，採樣送驗後，確認感染H5N1亞型高病原性禽流感。

動保處隨即啟動作業程序，2月3日完成撲殺3萬2366隻蛋雞及銷毀場內雞蛋，蛋雞也全數運至焚化爐銷毀，且進行全場消毒，阻絕疫病傳播。台南市今年迄今確診及撲殺4場感染禽流感禽場。

動保處表示，將對撲殺場周邊半徑1公里內12場禽場採樣監測，1~3公里內44場禽場訪視查核及發放消毒水；另外實施案例禽場關聯場採樣監測，加強化製場死亡化製數量異常管控，回溯調查是否有疫情，將環境中潛在病毒降至最低。

台南 死亡 禽流感

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