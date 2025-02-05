廢棄培養土再利用 育苗場受惠年省百萬
廢棄的育苗培養土可再利用，台南區農改場場長陳昱初今天表示，已測試成功，使用蒸氣消毒機將育苗後的廢棄土回收處理，3成以上可再利用，合作育苗場因此年省新台幣100萬元。
為減少農業廢棄物產生，農業部台南區農業改良場發布資訊指出，已完成廢棄培養土再利用的技術開發。
陳昱初告訴中央社記者，透過提出科技計畫與嘉義縣「育家育苗場」合作測試，發現先將穴盤分離、苗株殘體移除，再使用蒸氣消毒機，將出口溫度調升到攝氏90度，可達到抑制雜草種子發芽、抑制病害的作用，讓廢棄的培養土再利用。
他說，培養土的回收使用率至少3成，參與試驗的「育家育苗場」因此年省100萬元的培養土開銷，不過各家育苗場規模不等，有的節省金額會更高或較低。
除了省錢，可運用作物部分，陳昱初說，這項技術回收處理過的培養土，可再次用於一般蔬菜育苗上，試驗顯示小果番茄、小胡瓜、小白菜及茄子等作物種子在回收培養土中的發芽率，跟用新的培養土無明顯差異。
推廣使用方面，他強調，這項技術不需要技轉，有興趣的育苗場可以跟台南區農改場聯繫，熟悉軟體作業流程、搭配使用蒸氣消毒機即可。
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