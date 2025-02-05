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360宅家實境旅遊 民眾免出門也能遊遍台南

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南在地有線電視業者以電視360宅家實境旅遊為主題，申請台南市經發局地方產業創新研發計畫，希望協助台南的文化觀光推動，首波有5支實境旅遊影片上架，今也結合媒體識讀課程，前往中西區五條港里活動中心向民眾介紹。圖／業者提供
台南在地有線電視業者以電視360宅家實境旅遊為主題，申請台南市經發局地方產業創新研發計畫，希望協助台南的文化觀光推動，首波有5支實境旅遊影片上架，今也結合媒體識讀課程，前往中西區五條港里活動中心向民眾介紹。圖／業者提供

為協助推動台南的文化觀光旅遊，台南在地有線電視業者以360宅家實境旅遊為主題，申請南市府經發局地方產業創新研發計畫，首波拍攝5支實境旅遊影片今上架，並在中西區五條港里活動中心為長者開辦媒體識讀課程，讓大家搶先體驗360實境旅遊。

中嘉寬頻︱三冠王‧雙子星指出，5支影片邀請南台科技大學專任助理教授黃瓊儀，擔任實境導遊，帶領觀眾飽覽台南美景，包含安平小鎮、十鼓文創園區、烏山頭水庫、台灣美研院美妝博物館及左鎮化石園區等景點，未來預計總共會有20支實境旅遊影片陸續上架。

業者也說，此次透過地方產業創新研發計畫，將機上盒開發新的APP，把單一鏡頭的畫面變成360度環景效果，結合台南各地知名觀光景點，因此，民眾只要用遙控器上下左右按鍵即可操作，簡單又方便。

五條港里長沈廉哲表示，里內許多長輩平時除了到活動中心參加課程外，大多數時間還是自己一個人待在家，現在有了實境旅遊APP，不僅讓長者有新的體驗，「宅家」也不無聊。許多長者今搶先體驗360實境旅遊後，紛紛覺得新奇，加上還有按讚留言功能，可和電視雙向互動，大家都直呼好玩。

台南在地有線電視業者以360宅家實境旅遊為主題，申請南市府經發局地方產業創新研發計畫，首波拍攝5支實境旅遊影片今上架。圖／業者提供
台南在地有線電視業者以360宅家實境旅遊為主題，申請南市府經發局地方產業創新研發計畫，首波拍攝5支實境旅遊影片今上架。圖／業者提供

台南 影片 觀光景點

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