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「猴子的一周」順口溜... 星期六去斗六動畫MV 上架吸20萬人次點閱

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府去年辦理獎勵影視製作影視補助，促進電影電視及文化觀光旅遊產業發展，貓草影像公司獲50萬元補助，改編繞口令「猴子的一周」，製作「星期六去斗六」動畫MV，行銷雲林農特產特色。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣政府去年辦理獎勵影視製作影視補助，促進電影電視及文化觀光旅遊產業發展，貓草影像公司獲50萬元補助，改編繞口令「猴子的一周」，製作「星期六去斗六」動畫MV，行銷雲林農特產特色。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣政府去年辦理獎勵影視製作影視補助，促進電影電視及文化觀光旅遊產業發展，貓草影像公司獲50萬元補助，改編順口溜「猴子的一周」，製作「星期六去斗六」動畫MV，行銷雲林農特產特色，洗腦歌詞在網路上引起共鳴，上架2周在各頻道累計20萬人次點閱。

「星期一猴子穿新衣...，星期六猴子去斗六」，不少民眾對猴子的一周順口溜耳熟能詳，貓草影像公司藉此改編「星期六去斗六」動畫MV，歌詞中「像那個猴子一樣，星期六我人就在斗六」，致敬童年順口溜，搭配輕快旋律，雲林縣府YouTube頻道上月20日甫上架就引起民眾關注。

該首MV歌詞融入「花生、文旦、尪仔」等雲林當地特色，簡潔歌詞與輕快旋律，被民眾讚很洗腦，甚至有網友說是洗腦魔音。貓草影像表示，團隊成員多數曾在雲林讀書、生活過，因此結合對在地人文風情印象，藉此為雲林做一些有趣動畫及宣傳，上架後流量穩定成長，也開放民眾二次創作，希望藉此為雲林宣傳。 影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=3txJMo_pz28

雲林縣府新聞處長陳其育表示，去年辦理獎勵影視製作影視補助，共3案獲得補助，「星期六去斗六」補助50萬元，另有西瓜樂園補助80萬、囤補助70萬元，尚在執行中。今年持續辦理獎勵影視製作影視補助，即日起至今年3月15日開放第一梯次收件，相關辦法請上雲林縣政府官網搜尋。

雲林縣政府去年辦理獎勵影視製作影視補助，促進電影電視及文化觀光旅遊產業發展，貓草影像公司獲50萬元補助，改編繞口令「猴子的一周」，製作「星期六去斗六」動畫MV，行銷雲林農特產特色。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣政府去年辦理獎勵影視製作影視補助，促進電影電視及文化觀光旅遊產業發展，貓草影像公司獲50萬元補助，改編繞口令「猴子的一周」，製作「星期六去斗六」動畫MV，行銷雲林農特產特色。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣政府去年辦理獎勵影視製作影視補助，促進電影電視及文化觀光旅遊產業發展，貓草影像公司獲50萬元補助，改編繞口令「猴子的一周」，製作「星期六去斗六」動畫MV，行銷雲林農特產特色。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣政府去年辦理獎勵影視製作影視補助，促進電影電視及文化觀光旅遊產業發展，貓草影像公司獲50萬元補助，改編繞口令「猴子的一周」，製作「星期六去斗六」動畫MV，行銷雲林農特產特色。記者陳雅玲／翻攝

影視 猴子 雲林

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