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「運動i台灣2.0」台南拿全國特優 新一年逾3千場次蓄勢待發

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市體育局積極推動「運動i台灣2.0」計畫，獲教育部體育署評鑑為推展績效特優縣市，體育局長陳良乾（右）今代表受獎。圖／南市體育局提供
台南市體育局積極推動「運動i台灣2.0」計畫，獲教育部體育署評鑑為推展績效特優縣市，體育局長陳良乾（右）今代表受獎。圖／南市體育局提供

台南體育局積極推動「運動i台灣2.0」計畫，獲教育部體育署評鑑為推展績效特優縣市，今接受頒獎表揚。市長黃偉哲表示，這項殊榮不僅展現南市全民運動推動的卓越成果，也象徵市政與各界的努力獲得國家級的認可，新的一年規畫3千場次活動，展現運動魅力。

黃偉哲表示，未來市府將持續深化全民運動，與社區、學校及企業攜手合作，提供多元運動課程，讓不同年齡層、不同族群的市民都能找到適合自己的運動方式，更邀請大家攜手共創更健康的生活方式，讓運動成為日常的一部分。

體育局長陳良乾說，此殊榮是台南市政府、體育團體及廣大市民共同努力的成果，感謝南市體育總會與各單項委員會、民間運動協會、大專院校等通力合作，讓運動i台灣2.0計畫的推動成效卓越。其中包括銀髮族與婦女族群的運動需求，推出課程如樂齡健身操、太極拳、瑜珈與舞蹈課程，幫助市民提升健康生活。

另，針對青少年與上班族，設計各式球賽、企業運動會、社區聯誼賽等，增進運動風氣。在學校與社區方面，則透過巡迴運動指導團深入各區，提供專業教練指導市民運動技巧，提升全民運動參與度，鼓勵大家養成規律運動的習慣，讓台南成為真正的健康城市。

體育局表示，今年度將持續與南市體育總會及單項委員會、民間運動協會團體、大專院校等各單位合作，共同辦理包括單車、健行、水域、各式球類等近50種運動項目的多元體育活動，對象包含銀髮族、女性、職工、原住民及身心障礙者等，總計規畫辦理191項計畫，舉辦超過3000場次的運動活動。

4月19日至24日的全中運將吸引大量來自全國的運動員和觀眾來台南，市府將提供多場運動指導和健身課程，鼓勵市民參與，希望透過這個機會，進一步提升市民對各項運動的關注與支持，展現台南活力四射的運動魅力。

台南 運動 體育

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