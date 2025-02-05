慈濟協助台南市地震受災戶 市府補貼受災戶房租

0121地震造成臺南市山區不少住宅災損，慈濟基金會提供帳篷以供災民安置，臺南市政府第一時間前進災區協助災民撤離安置、派員進行受損房屋勘查貼單，春節9天連假期間也不停歇，成立應變指揮所調度災損復原與災民服務等作業。年假後開工第一天，臺南市長黃偉哲率南市府一級主管，與國土署、中華民國全國建築師公會、臺南市建築師公會、臺南市結構技師公會、臺南市土木技師公會等共同研商災損房屋復建方案。黃偉哲市長並在會後提出兩項重要指示，包括請各公會協助針對紅黃單房屋進行損壞評估爭取時效，以及受災戶住宅租金補貼認定便民措施等。

臺南市政府表示，黃偉哲市長在震災後，多次前往災區了解民眾需求，春節期間也特別陪災民圍爐，同時持續向中央溝通爭取經費，在3日協調會中，也做出兩項指示，加速災後復原，包括： 1.緊急評估複評結果如經貼紅黃單，請各公會直接進行損壞評估，以爭取復建時效。

2.住宅租金補貼之住宅型態眾多，概由申請人提供「租約」為認定原則，以達簡政便民。

工務局於會中說明，於接獲區公所緊急評估清冊後，發函通知經評列為紅黃單之危險建築物所有權人限期改善，若民眾針對評估結果有異議，得於文到10日內向工務局申請複評。同時，並得向工務局指定之專業團體申請損壞評估，以取得個案拆除、修繕或補強之專業建議，並概估工程費用做為後續補助參考。

此外，危險建築物經損壞評估後判定拆除或修繕者，檢附拆除後或修繕後照片即可解除列管；若涉及補強者，應依災害後危險建築物緊急評估辦法第六條規定，完成補強後檢具由專業技師或建築師簽證之補強設計圖、監造證明，及營造業出具之竣工證明文件，解除危險建築物列管。

臺南市政府指出，內政部目前研擬「0121震災受災戶住宅補貼專案」，原則上將參照0403花蓮震災方案，針對實際有居住於紅黃單建築物內的民眾，因原居住地受災無法繼續居住者，進行專案租屋補貼。最終補貼方案將待內政部公告後開放申請。

臺南市政府進一步說明，依目前暫定方案，補貼對象為災害發生時實際有居住於臺南市紅、黃單建築物內的住戶。申請資格為1、住宅所有權人，且所有權人或配偶或其直系親屬實際居住於該住宅；2、非住宅所有權人，實際居住於該宅。

補貼額度方面，依實際居住人口數，每月發給8千元至1萬8千元不等之補貼；補貼期間最長為12個月至24個月不等。惟同一租賃住宅或受損住宅以核發一戶租補為限，而租賃契約登載租金若未超過補貼金額者，則以登載之租金補貼。

臺南市政府指出，0121震災租補專案由都市發展局受理收件，目前僅開放預先登記，後續將待方案正式公告之後再通知申請，申請期限為公告日後1年可受理，民眾可先備妥相關申請文件。

此外，民眾申請前需注意，已領有賑災基金會辦理之租屋、安遷或重建重構賑助者，不得申請本租金補貼方案，且租賃契約承租人應為補貼申請人。

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