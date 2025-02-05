馬鳴山鎮安宮元宵遶境吃飯擔呷平安 月眉村民總動員

雲林褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵遶境吃飯擔文化已百餘年歷史，鎮安宮主委章金樹表示，今年以「月擔月興」主題，月眉村民總動員，除2300斗油飯，還有羊肉等，「呷平安！」

五年千歲元宵平安遶境吃飯擔活動已有百餘年歷史，2014年登錄為雲林縣無形民俗文化資產，與「北天燈」、「南蜂炮」並列為台灣三大元宵民俗廟會活動；12日將於東勢鄉月眉村登場，章金樹、雲林縣副縣長謝淑亞、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆等人邀請民眾元宵節到東勢鄉月眉村，體驗屬於雲林在地的年度元宵盛典。

章金樹表示，今年吃飯擔以「月擔月興」為主軸，今年由主普股東勢鄉月眉村舉辦，當天估計將有超過3萬人參與。

月眉村長張見文指出，月眉村10年才輪值一次，全村2000多人總動員，以辦喜事心情籌備，預計12日上午11時起將在月興宮旁田地盛大展開，當天準備2300斗油飯、炒麵甚至烤鱷魚，招待來自各地民眾來「呷平安」。

謝淑亞表示，「吃飯擔」源自於清朝年間瘟疫橫行，於元宵節迎請五年千歲十二王爺出巡遶境五股十四庄，消除瘴癘，冀保安寧；村民感念神恩，自發性準備「飯擔」，提供給陣頭與隨香隊伍食用，「吃飯擔」也是「呷平安」。

文化觀光處長陳璧君說，吃飯擔活動由褒忠鄉與東勢鄉內五股十四庄輪流於每年農曆元宵節舉辦，此項民俗由保存者及民間團體積極主動推廣、研究及保存，加上陣頭文化傳承及延續，有效傳承五年千歲及吃飯擔信仰文化，更彰顯地方特色、行銷在地文化。