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嘉義東石烤蚵6人上吐下瀉疑食物中毒 衛生局介入調查

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
春節期間有民眾至嘉義縣東石烤蚵餐廳用餐，6人陸續傳出上吐下瀉症狀，通報疑似食物中毒，衛生局介入調查。圖／嘉義縣政府提供
春節期間有民眾至嘉義縣東石烤蚵餐廳用餐，6人陸續傳出上吐下瀉症狀，通報疑似食物中毒，衛生局介入調查。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣東石鄉是台灣主要牡蠣產地，近年烤蚵吃到飽蔚為風潮，鄰近東石魚市場約有30多家烤蚵店，有民眾到春節期間到東石烤鮮蚵餐廳用餐後，出現上吐下瀉症狀，嘉義縣衛生局獲報後進行食品中毒案件調查，另對業者違反食品衛生規範準則要求改正。

嘉義縣衛生局食品藥物管理科長黃淑貞表示，民眾反映春節到東石烤蚵餐廳用餐，陸續出現多人有嘔吐、腹瀉症狀就醫，通報疑似食品中毒案件，經統計1月31日通報有症狀者4人、2月3日通報有症狀者2人，衛生局依食品中毒案件進行調查。

黃淑貞也說，衛生局依疑似食品中毒案件調查，現場不符食品衛生規範準則，當場依違反食品安全衛生管理法要求限期改正，倘複查不合格將處6萬至2億元罰鍰。呼籲民眾用餐前要洗手，烤蚵要適量，且一定要烤熟，預防吃壞肚子或食品中毒。

有烤蚵業者提醒，蚵仔一定要烤熟才能吃，殼開後再多烤幾分鐘，才能安心食用，看到外地遊客來吃烤蚵，時常沒烤熟，還說那是裡面是湯汁，拿起來一飲而盡，當地人覺得很恐怖，若沒清洗乾淨，很有可能蚵殼內還有海水，烤熟才能避免腹瀉。

春節期間有民眾至嘉義縣東石烤蚵餐廳用餐，6人陸續傳出上吐下瀉症狀，通報疑似食物中毒，衛生局介入調查。圖／嘉義縣政府提供
春節期間有民眾至嘉義縣東石烤蚵餐廳用餐，6人陸續傳出上吐下瀉症狀，通報疑似食物中毒，衛生局介入調查。圖／嘉義縣政府提供

中毒 東石 衛生局

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