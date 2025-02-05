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嘉義溪北六興宮跨國會香 媽祖將搭星宇航空參訪新加坡

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣新港鄉溪北六興宮年度盛事跨國界會香，媽祖今年將搭星宇航空參訪新加坡。圖／廟方提供
嘉義縣新港鄉溪北六興宮年度盛事跨國界會香，媽祖今年將搭星宇航空參訪新加坡。圖／廟方提供

嘉義縣新港鄉溪北六興宮黑面三媽為地方重要信仰，每年至國外會香是年度宗教盛事，媽祖今年賜金言「心量等持 法深道行」，2月12日團拜繞境溪北村賜福，2月17日搭乘星宇航空至新加坡，展開3天2夜會香行程，預計2月19日回台稟香圓滿。

溪北六興宮黑面三媽預計2月12日早上10點30分起駕團拜，繞境溪北村賜福，2月17日搭乘星宇航空JX771航班抵達樟宜機場，2月17至19日在新加坡為期3天2夜會香，與當地香火鼎盛宮廟文化交流，2月19日搭乘星宇航空JX772航班抵達桃園機場，回台稟香圓滿。

廟方指出，文化參訪交流活動預計參訪新加坡地區韮菜芭城隍廟、瓊州天后宮、萬天府及兀蘭蓮天宮等香火鼎盛宮廟，拓展正黑面三媽國際新香路，也讓媽祖文化於新加坡獲得更多認同，以媽祖一家親為目標共同努力，維繫台灣與新加坡之間宮廟友好情誼。

溪北六興宮主任委員江筱芃說，乙巳年媽祖指示賜金言「心量等持 法深道行」，意指心量廣大、心行平等，離開心之浮沉，而得平等安詳，心止於一境而不散亂，期望藉由文化參訪交流活動，讓大家感受宗教信仰力量，取得內心安定，增進社會及國際和諧。

江筱芃也說，新加坡宗教信仰具多元包容力，以廣納各種族文化、宗教及風土民情聞名，迄今仍保留許多華人傳統文化及習俗，在台灣與新加坡、馬來西亞等各地信仰者努力下，持續進行跨越國界文化交流，帶來更多正心、正念、正能量。

溪北六興宮1839年創建，1914年重建，成立至今超過百年歷史。據傳1826年新港奉天宮與北港朝天宮爭相奉祀媽祖神像，經王得祿將軍調解，將大媽奉祀於新港奉天宮，二媽奉祀於北港朝天宮，三媽則由王將軍請回溪北自宅奉祀，因此溪北六興宮供奉的便是黑面三媽。

嘉義縣新港鄉溪北六興宮年度盛事跨國界會香，媽祖今年將搭星宇航空參訪新加坡。圖／廟方提供
嘉義縣新港鄉溪北六興宮年度盛事跨國界會香，媽祖今年將搭星宇航空參訪新加坡。圖／廟方提供

北港朝天宮 媽祖 新加坡

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