嘉市與樸仔媽微型利他慈善會推動「微型住宅綠能險」 守護弱勢家庭

嘉義市府與嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會合作，領先全台推動「微型住宅綠能保險」，為低收入戶納保住宅火災不便險，提供建物動產補償，購買綠能設備最高理賠5萬元等保障，今年將嘉惠982戶弱勢家庭。

上午在市府舉行捐贈記者會，嘉縣樸仔媽微型利他慈善會理事長蔡承宗致贈贊助支票，市長黃敏惠代表接受回贈感謝狀，感謝樸仔媽微型利他慈善會，成為弱勢家庭遭遇困境後盾，讓溫暖照亮每個需要幫助的角落。

黃敏惠感謝樸仔媽微型利他慈善會發揮慈悲精神，繼與嘉市福安王爺慈善會合作，為弱勢與邊緣戶提供30萬意外傷害微型保險，去年樸仔媽微型利他慈善會加碼微型保險保障額度至50萬元，今年以「微型住宅綠能保險」為弱勢族群納保住宅保險，提供火災事故等災害後的財物補償、生活補助，鼓勵民眾選購具綠色節能標章家電產品，符合永續概念，確保弱勢家庭災害發生時獲得即時協助。

近期地震頻繁，嘉市在1月21日地震，共通報10多起建築受損案例，當中有有3起因老舊電線引發火災。黃敏惠感謝樸仔媽微型利他慈善會注意民眾居住安全問題，呼籲市民汰換老舊電線，避免震災後二次災害，守護住家平安。

社會處長李思賢說，「微型住宅綠能保險」專案針對低收入戶補助，符合資格者無需主動申請，保險期間1月至12月，當建物因火災、閃電雷擊等意外事故導致家具、電器等動產無法修復時，可提供以下保障內容：建物動產補償：購買具有綠色節能標章的家電產品時，理賠金額可提升至1.5倍（上限5萬元）。災後不便費用保險：臨時住宿費用：每次事故每日最高2000元，最長20日。生活急需用品費用：每次事故最高2萬元，保險期間總額最高5萬元。租屋仲介費用：保險期間最高3500元。搬遷費用：保險期間最高8000元。