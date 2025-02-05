嘉油鐵馬道大聲公下月上線 試辦期這2項違規最多

嘉義市政府在蘭潭水庫推行「水域型AI人形辨識系統」，結合「大聲公」提高安全，榮獲智慧城市創新應用獎，市府進一步將「大聲公」結合車牌辨識，針對違規駛入嘉油鐵馬道機動車輛舉發，系統3月1日上線，1月17日起試辦偵測共計226件違規案件，其中外送業者與微型電動二輪車騎士比例偏高。

觀光新聞處長張婉芬說，過往嘉油鐵馬道違規舉發靠民眾通報，或由管理單位查閱監視畫面，相當費時，這次導入車牌辨識偵測，結合蘭潭水庫「大聲公」成功經驗，在民眾違規當下就立即觸發語音告警，大幅提高偵測效率、減輕同仁負擔，讓嘉油鐵馬道休閒運動的民眾安心與放心。

1月17日試辦至今共偵測226件違規案件，其中外送業者與微型電動二輪車騎士比例偏高，其次周邊居民，呼籲民眾，不要跟荷包過不去，為大眾安全，勿騎乘機動車輛進入嘉油鐵馬道。

張婉芬表示，嘉油鐵馬道2008年4月啟用超過16年，去年完成夜間光環境工程與新設3處組合式公廁後，日夜皆美，吸引更多市民與遊客，去年共計82萬7687人次造訪，較前年65萬人次，大幅成長27.3%，但仍有部分機動車輛違規駛入嘉油鐵馬道，本次導入「大聲公+車牌辨識」系統，透過資訊科技，提升休憩環境的品質與安全。