嘉基推幸福職場 工會：勞資仲裁中不應有這些動作

嘉義基督教醫院斥資3.8億元購買嘉義縣中埔鄉湯野精品旅館引來地方熱議，工會質疑花大錢卻不願照顧基層，持續爭取加薪，案已在勞動部仲裁委員會；近來院方公布員工幸福職場專案，推出職場獎勵金、5大員工休閒場域以及員工1日遊等。嘉基工會理事長陳宏說，在團協勞資仲裁期間，院方不應該有這些動作，懷疑試圖以不當勞動行為弱化工會。

嘉義基督教醫院申請升格醫學中心評鑑結果未能如願通過，院方將再接再厲；除在嘉義縣民雄鄉、義竹鄉籌設分院，又斥資3.8億元購買嘉義縣中埔鄉「湯野精品旅館」，提供員工住宿休閒用途。

日前院方公布嘉基員工幸福職場專案，發放幸福職場獎勵金2千元、設置5大員工休閒場域以及規畫員工1日遊等3大福利。

副院長周恬弘表示，為鼓勵同仁們重視身心健康，持續推廣健康促進與提倡運動風氣，在既有的「健身中心」、「運動中心」與「快樂農場」基礎上，新增「娛樂中心」與「休閒度假中心」5大員工休閒場域。

「娛樂中心」將設立於保義院區停車場之現有硬體內，該中心乃與專業廠商合作擺放多種趣味和紓壓的娛樂設施，讓同仁們在工作之餘放鬆身心；「休閒度假中心」則與湯野精品旅館（中埔館）合作，提供員工專案價半價特惠，讓同仁們可以和家人一同前往度假，共享泡湯與放鬆的寧靜時光。

另外今年將規畫40至50梯次「員工一日遊」，同仁均可自由報名參加，並享有自假公費的優惠。

周恬弘表示，除了幸福職場專案外，仍會持續舉辦電影觀賞、音樂會、科室團建、海邊淨灘、圍籬定砂、路跑、單車騎行等多元活動，鼓勵同仁們多多參與，讓身心回歸最佳狀態，並將這些美好的經歷轉化為日常生活的動力。

工會理事長陳宏說，現在團協期間協談加薪仲裁中，工會不明白這些動作的意義，被視為挑釁、不當勞動行為。工會要求加薪6.5％，但院方一直堅持1％，雙方沒有共識案件仍在勞動部申請仲裁中。

對於幸福職場專案，陳宏不以為然地說，員工住在嘉義，少數員工才可能會去入住湯野旅館。院方有錢發放幸福職場獎勵金，卻不願妥協加薪？且依法在團協期間，如加薪要經過工會同意，不能私相授受。院方疑似有不當勞動行為，不排除提告。