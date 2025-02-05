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嘉義鹿草元宵節火馬祭 感受烈焰照耀下信仰力量

中央社／ 嘉義縣5日電

嘉縣鹿草鄉圓山宮元宵節將舉辦放火馬祭儀（火馬祭），祈求風調雨順、闔家平安，今年讓民眾體驗製作小火馬，在元宵節當天一同與大型火馬焚燒，親身感受烈焰照耀下的信仰力量。

圓山宮「放火馬」儀式源自清代，當時民間為控制瘟疫蔓延、祈求五榖豐收、人丁興旺，祈求神明指派兵馬載走瘟疫，用稻草紮成馬的形狀放火燃燒，讓神之火馬載走瘟疫，百姓得到蒼天降吉祥、賜福平安。

鹿草鄉長嚴珮瑜今天告訴中央社記者，今年廟方特別在農曆大年初一舉行小火馬製作體驗，在元宵節（2月12日）當晚將與大型火馬一同焚燒，民眾能親身體驗這項傳統，為自己與家人祈福。

此外，今年縣長翁章梁也親手製作小火馬，將於元宵節當天與鄉親一同點燃火焰。翁章梁說，「火馬祭」不僅是一項宗教儀式，更是一種文化傳承與地方凝聚力的象徵，希望更多年輕世代來參與，將這份祝福傳遞下去。

鹿草圓山宮主委陳昱良說，放火馬象徵祈福、消災解厄、除疫與進財，邀請各地民眾於元宵夜來鹿草共襄盛舉，親身感受火焰照耀下的文化魅力與信仰力量，創造難忘的元宵回憶。

信仰 元宵節 放火馬

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