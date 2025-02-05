台南運河有臭味...環團諷刺「魚頭君」 市府祭新招

台南運河是南市舊城區發展的重心，讓運河清澈美麗，為觀光加值，成為市府施政重點。今年春節連假，台南吸引超過千萬旅客，不過，民眾在河樂廣場前運河旁和「魚頭君」拍照，卻會聞到水臭味，讓美景減色。水利局表示，此處是運河盲段所致，已向中央爭取經費，引安平淨水廠放流的水到此，增加水的流動，改善問題。

台南社大環境小組召集人、中華醫大副教授黃煥彰春節期間到運河邊散步走春，也發現這一問題，認為中西區河樂廣場前河段水色呈現暗沉，而且有臭氣，認為缺氧，連魚都會嫌。為了吸引觀光客來此拍照，市府也在此河段設「魚頭君」，悠閒躺平在大型平台上，黃煥彰認為真的「躺平」，質疑這樣的運河水，會有健康的魚？期待台南運河的水也能清澈，永續台南與台灣。

水利局長邱忠川說，安平的下水道接管率已超過95%，民生汙水都截流到安平淨水廠，運河已無汙染問題，所以此段水色暗沉而且有臭味，是因河樂廣場前河段為運河盲段以及背景樓房所致 。運河有兩個出海口，漲潮時潮水來不到盲段，因水不流通而缺氧，因此在此河段設置曝氣機，增加水中溶氧量。而此河段顏色看起來不清澈，而是暗沉，和旁邊有大樓有關，因太陽照不到，水色就會較暗沉。

為了改善這一問題，已提計畫向國土署爭取4千萬經費，希望從安平淨水廠埋設管線到盲段，把部分處理過要放流海洋的水，引到盲段放流，增加盲段河水的流動，提升溶氧氧量，改善臭味問題。

台南市舊城區古蹟、美食多，是觀光客必到處，從安平老街到河樂廣場、國華街、友愛街、中正商圈，海安商圈，都緊鄰運河，使得運河成為觀光發展中心，市府在此除有運河星鑽計畫，也增設遊河的站點，帶動觀光發展。今年春節年假，因天氣晴朗，每天都吸引數以萬計遊客來此。不過，來到河樂廣場前運河旁欣賞美景及拍照時，也會聞到運河水臭味，是美中不足處。