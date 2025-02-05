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以「路徑之間」為主題 台南新營波光節8日登場

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
新營波光節作品之一，由日本藝術家胡宮雪娜製作的《IT’S A PEACE OF CAKE VS IT’S A PEACE OF CAKE》。圖／作日製作提供
新營波光節作品之一，由日本藝術家胡宮雪娜製作的《IT’S A PEACE OF CAKE VS IT’S A PEACE OF CAKE》。圖／作日製作提供

去年度初試啼聲的台南新營波光節，今年再度盛大開幕，第2屆新營波光節8日登場，以「路徑之間」為主題，共有8件主題作品及環湖光環境，將新營天鵝湖打造成藝術與文化的光影場域，市長黃偉哲今也邀請民眾周末到新營走春，感受光影藝術與城市記憶交織的魅力。

黃偉哲說，新營波光節是台南藝文新品牌，去年吸引各地逾28萬人次前往欣賞，成為網路社群熱搜的拍照打卡景點；今年新營波光節再度以光影藝術點亮新營天鵝湖公園，同時加入市集等優化措施，與月津港燈節共同閃耀北台南，相信會成為台南文化盛事之一。

新營波光節展期從8日起至3月16日，銜接鹽水蜂炮、台灣國際蘭展等觀光活動，策展團隊「作日製作」黃裕銘也說，今年以「路徑之間」為題，邀請觀眾化身光影漫遊者，穿梭於新營的霓虹招牌、巷弄景色與湖畔生態之間，展現「空間－社會－人」之間的互動。

文化局代理局長林韋旭說明，全區作品充分展現藝術家對城市文化的深度詮釋，包含周定賢的《AquaMira水幕投影》，以天鵝湖為主題進行發想，透過影像、音樂及噴泉的擺動，在湖面光影中述說天鵝湖的故事，展期間每日定時演出，讓觀眾體驗一場波光水霧中的聲光大秀。

另外，藝術家李勇志的「新營霓虹」作品以數位影像重塑消失的產業商標與霓虹燈，喚醒新營的集體記憶；日本藝術家胡宮雪娜則以台灣雞蛋糕造型隱喻戰爭與和平，透過幽默而深刻的方式展現對現實世界的文化思考。

第2屆新營波光節8日登場，以「路徑之間」為主題，共有8件主題作品及環湖光環境，將新營天鵝湖打造成藝術與文化的光影場域，市長黃偉哲（右）今也邀請民眾周末到新營走春。圖／南市府提供
第2屆新營波光節8日登場，以「路徑之間」為主題，共有8件主題作品及環湖光環境，將新營天鵝湖打造成藝術與文化的光影場域，市長黃偉哲（右）今也邀請民眾周末到新營走春。圖／南市府提供
劉致宏《波光-新營》。圖／作日製作提供
劉致宏《波光-新營》。圖／作日製作提供

光影 台南 天鵝

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