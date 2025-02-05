以「路徑之間」為主題 台南新營波光節8日登場

去年度初試啼聲的台南新營波光節，今年再度盛大開幕，第2屆新營波光節8日登場，以「路徑之間」為主題，共有8件主題作品及環湖光環境，將新營天鵝湖打造成藝術與文化的光影場域，市長黃偉哲今也邀請民眾周末到新營走春，感受光影藝術與城市記憶交織的魅力。

黃偉哲說，新營波光節是台南藝文新品牌，去年吸引各地逾28萬人次前往欣賞，成為網路社群熱搜的拍照打卡景點；今年新營波光節再度以光影藝術點亮新營天鵝湖公園，同時加入市集等優化措施，與月津港燈節共同閃耀北台南，相信會成為台南文化盛事之一。

新營波光節展期從8日起至3月16日，銜接鹽水蜂炮、台灣國際蘭展等觀光活動，策展團隊「作日製作」黃裕銘也說，今年以「路徑之間」為題，邀請觀眾化身光影漫遊者，穿梭於新營的霓虹招牌、巷弄景色與湖畔生態之間，展現「空間－社會－人」之間的互動。

文化局代理局長林韋旭說明，全區作品充分展現藝術家對城市文化的深度詮釋，包含周定賢的《AquaMira水幕投影》，以天鵝湖為主題進行發想，透過影像、音樂及噴泉的擺動，在湖面光影中述說天鵝湖的故事，展期間每日定時演出，讓觀眾體驗一場波光水霧中的聲光大秀。