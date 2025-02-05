元宵重要民俗雲林吃飯擔 全村動員殺豬宰羊烤鱷魚招待

雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮為台灣重要王爺信仰中心，每年元宵節由褒忠鄉、東勢鄉五股十四庒輪流舉辦平安遶境吃飯擔活動，為縣定重要民俗，今年由東勢鄉月眉村主辦，全村2千多人動員，準備2300斗油飯、殺豬宰羊、烤鱷魚等各式美食，2月12日招待來自全國各地民眾「吃平安」。

馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵平安遶境吃飯擔活動已有百餘年歷史，2014年登錄為雲林縣無形民俗文化資產，與「北天燈」、「南蜂炮」並列為台灣三大元宵民俗廟會活動。

雲林縣府文化觀光處長陳璧君表示，吃飯擔源自於清朝年間瘟疫橫行，居民在元宵節迎請五年千歲十二王爺出巡遶境五股十四庄，消除瘴癘，感念神恩自發性準備「飯擔」，提供給陣頭和隨香隊伍食用，至今已有百餘年歷史。

吃飯擔活動每年由各庒輪流舉辦，今年將於2月12日元宵節在東勢鄉月眉村月興宮旁舉辦，村長張見文表示，全村2千多人動員，準備2300斗油飯、殺豬宰羊、烤鱷魚等各式美食，招待來自全國各地民眾「吃平安」。

鎮安宮主任委員章金樹表示，今年吃飯擔將以「月擔月興」為主軸，盼透過主辦村月眉村以及五股十四庄、全國信眾的參與，讓吃飯擔的盛事圓圓滿滿，也將馬鳴山五年千歲吃飯擔文化承擔起來。

雲林縣副縣長謝淑亞、東勢鄉長張健福、縣議員蔡永富及張維心、台塑麥寮管理部副總蔡建樑、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆等人一同為吃飯擔活動宣傳。