台版紫禁城聖母廟煙火秀將點亮台南夜空 警公布動線圖

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟將於2月8日舉辦「2025年迎春牛及高空施放煙火秀」，號稱以全台最大、最豪華的「環廟式煙火秀」，點亮台南夜空；台南市警第三分局將於當日下午5時起陸續於周邊各路口實施交通疏導，今日也公布現場徒步動線圖。

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟又稱「台版紫禁城聖母廟」，辦理「花火迎春」活動已數十年，是台灣最大盛事之一，活動將從早上9點開始，在東門城舉行迎春禮、下午2點在聖母廟埕舉行藝陣大匯演，傍晚6點迓春牛大遊行、晚上8點鞭春贊、搶春牛，預計於8點半前啟燈啟炮。

警方指出，本次活動雖適逢周末假日補行上班，預計前往土城聖母廟參拜及觀賞活動民眾仍將超過10萬人，活動期間聖母廟前安中路6段由城西街至城安路段，及城安路由城北路至青砂街路段，將畫設為行人徒步區，管制汽、機車進入。

警方將於下午5時30分開始全面管制汽車進入聖母廟廣場，屆時周邊安明路、台江大道、安中路及公學路等路段易有壅塞情形，建議民眾入場時，安明路段車輛請由台江大道或公學路進入土城聖母廟第1停車場，持通行證者可由安中路或安清路進入。

另安明路4段1275巷、城北路736巷、234巷及138巷等管制汽車只出不進。安明路段、台江大道6段、城北路段、青砂街路段、城南路段、安清路段及安中路段，可緊靠路邊停車（嚴禁並排停車），惟路口10公尺內禁止停車，警方將派員加強巡邏，民眾違規停車者將予以拖吊。

警方呼籲民眾參加年度盛事，注意行車動線，並配合警方管制疏導作為，以利車流順暢；行經安明路（台17線）且非進入土城聖母廟參觀活動的民眾，建議改道行駛，避免受困於車陣中，替代道路如下：

（一）南下車輛：安明路4段（國姓橋南側）→左轉台江大道5段→右轉北汕尾三路→左轉回安明路3段→直行續往觀海橋方向往市區行駛。

（二）北上車輛：安明路3段→右轉北汕尾三路→左轉台江大道3段→右轉安明路4段→直行上國姓橋（續往七股方向行駛）。