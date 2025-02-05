春節求財運文財殿現人潮逾萬人走平安橋 香油錢千元偽鈔被識破

國人春節喜好拜拜求財運，文財神開基祖廟嘉義市文財殿，循例舉辦「開廟門贈招財金幣」等新春活動，走平安橋信眾逾萬人，有信徒還願贊助10萬元平安圓、齋麵，供信眾享用，春節香油錢多，廟方用驗鈔機清點，發現1張千元偽鈔，讓廟方人員訝異，竟有人給神明偽鈔。

春節每天逾萬人進廟上香拜拜、添香油錢，難查出用偽鈔的人，還好有驗鈔機辨識，依中央銀行公布台幣鈔券使用防偽設計有：凹版印紋、水印、變色油墨、窗式安全線、隱藏字、光影變化箔膜、金屬油墨等，並以「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」等簡單口訣介紹辨識方法。

過年點燈信眾登記人數多，只有2盞的天宮五路財神首燈，每盞點燈費高達16萬8千元，共有80多名信眾登記，廟方人員擲筊杯決定首燈得主。迎生肖蛇年春節，廟方循例舉辦「開廟門贈招財金幣」，以及擲聖筊2次求1份600元發財金活動。

廟方說，除夕夜子時開廟門搶頭香，共發出888個蛇年限量金聖孔雀紀念幣，前16名送蛇年財神爺錢母，春節期間捐款送聚財錢母1個。信眾迎家中及店家供奉神尊，回廟過爐。