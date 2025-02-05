土城鹿耳門聖母廟高空煙火秀8日登場 交通管制圖曝光

台南安南區正統土城鹿耳門聖母廟8日將舉辦今年度「花火迎春」高空煙火秀，每年都吸引大批遊客、信眾前往觀賞煙火及蜂炮活動，因應活動，南市交通局屆時將管制台江大道五段、城安路、安中路六段等路段，提醒民眾提早規畫替代路線，避開擁擠路段，節省旅行時間。

交通局指出，為確保觀賞安全及大量人潮湧入土城鹿耳門聖母廟周邊區域，台江大道五段將從8日上午8點雙向管制，城安路、安中路六段則在下午6點雙向封閉，周邊道路像是城北路、城西街及青砂街也有交通管制措施。

交通局分析，預期周邊台17線、台江大道、安中路、公學路等都會有車潮湧入，因此，請來往東西向的民眾可預先改道本田路或市道173，來往南北向民眾可利用台17、台19，行經周邊請減速慢行，依照現場警、義交人員指揮，交通局將持續監控道路交通狀況。

此外，市區東門圓環8日也規畫「乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」活動，將管制東門圓環內圈一車道、東門路及長榮路口東向西道路管制通行，提醒用路行經周邊減速慢行。

交通局也說，8日雖然是補班日，但活動仍會吸引大量民眾參與，將會派員在大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，針對活動周邊及台南各重要路段監控車流量，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。

交通局呼籲，民眾可先查詢活動路段及相關交通管制，預先規畫路線，避開可能壅塞路段，或是多利用大眾運輸系統；自行開車、騎車的民眾務必要尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路將強力執行違規停車取締，確保交通安全與順暢。