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阿里山腳下「台灣小京都」檜村春節不受強震影響 這個館人氣旺
嘉義市熱門人氣景點，有「台灣小京都」稱譽的「檜意森活村」，今年經營邁入11年，每年吸引逾200萬遊客，春節未受地震影響，客源穩定，檜村公司統計，春節遊客15萬餘人與去年春節差不多，檜村自營的「祈福館」，遊客寫祈福、祈願卡片，掛滿祈福牆、樹上。
阿里山國家風景區春節受接連強震影響，遊客減少，山腳下嘉市區熱門景點檜村不受影響，交通便利、入園免費，大年初一到初四每天吸引大量遊客，檜村公司仿日本在園區掛鯉魚旗，營造日本木屋氛圍，安排街頭藝人表演，20多棟承租館店生意強強滾，夜間不開放。
檜村自營「祈福館」祈福小物熱賣，在館外祈福牆掛滿寫上 祈福字句的祈福小物，春節每天數萬遊客，業者大發利市，「祈福館」，內有日式和室建築特殊的意義「精神柱」，是家的象徵。「天地柱」（又稱精神柱）是由杉木所製，保留櫛、榴，兩邊是柙入（俗稱被櫃）並擺設床掛，及日式裝飾品，「精神柱」是心靈依託之處，有保平安、祈福之意
遊客說，檜意森活村美麗日式建築群，換上和服漫步其中，彷彿置身小京都，不用買機票就能一秒飛到日本。檜村許多在地伴手禮名店承租經營，遊客逛檜村，滿足遊、購樂趣。
日治時期檜村稱檜町，是阿里山林業開發林業人員宿舍，3.4公頃檜村28棟日式宿舍，是台灣最大日式建築群，也是阿里山起點，市府2005年登錄為市定古蹟、歷史建築，檜村園區規畫文創市集、在地有禮、生活創藝、時光特區、好飲好食、藝文展覽等主題店面，林業及自然保育署前身林務局委外經營，成為民間參與投資經營典範。
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