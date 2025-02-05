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雲林青年創業 縣府補助金加碼
天豐新能源公司3年前捐助雲林縣政府1億元開辦青年創業補助金，至今協助37人成功創業，縣長張麗善昨宣布補助金額加碼，微創型補助額度提升至50萬元、專案型補助額度增至300萬元，另也補助創業青年參展，最高10萬元。
縣府青年創業補助金2022年開辦時，微創型補助30萬元、專案型補助200萬元，迄今成功創業案例涵蓋農業、甜點烘焙、文化創意、運動休閒等領域，累計補助金額逾800萬元。
30歲的楊雯婷大學畢業後返鄉到雲林科技大學育成中心工作，因緣際會接觸到寶寶抓周訓練課程，想創業卻沒資金，直到有次在高鐵上遇到縣長張麗善，她告知很想創業，受張麗善鼓勵申請補助金，去年9月獲30萬元創立木樂派對工作室，提供抓周、性別派對等服務，迄今接獲近50場活動主持；原在台中擔任氬焊師傅的陳博謙，去年申請30萬元購買機械設備，返鄉創立金典金屬設計公司，提供鐵件裝潢、客製化金屬製品，為傳統產業注入新能量。
縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，這幾年物價上漲幅度大，許多青年反映30萬元明顯不足，於是加碼，希望鼓勵更多人留在雲林創業；天豐新能源開發部總監林子齊說，很高興青年創業補助有很好的成果，期待未來與縣府的合作能持續下去。
張麗善說，鼓勵青年積極拓展事業體，廣結人脈資源，也要同時掌握市場脈動，與時俱進精進自己的市場競爭力，才能在創業路上走得更穩健。青年創業補助金即日起至3月7日止開放受理申請，本月有多場說明會，意者可洽「雲青創業金網站」。
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