校園震損 楠西國中暫至國小上課

配合4月全中運在台南舉行，南市的小學到高中提早於今開學，但0121地震造成許多校舍受損，楠西國中須暫遷到楠西國小上課，另，楠西區收容中心災民仍上百人，研議建臨時屋，選址暫無共識，居民喊話別太遠，市府將與相關單位再會勘。

市府統計截至昨天共181所學校提報災後復原補助需求，總經費約3億8912萬元，市長黃偉哲說，感謝教育部率先挹注2千萬元經費，仍須中央加碼補助，市府將全力配合，加速校園災後復原工作；教育局長鄭新輝說，採取緊急修繕與經費爭取並行策略，協助學校盡快恢復校務運作。

其中受損較嚴重的東山國中、楠西國中，結構技師評估校舍安全存有疑慮，市府啟動應變方案，將東山國中學生安置於校內其他安全場域，楠西國中則暫時遷至楠西國小上課，受災學生也會協助申請就學用品、午餐經費等，並啟動心理輔導工作、提供相關學習扶助資源。

另，楠西區綠柏園收容110多人，是南市各區人數最多，災戶依法可申請借用公有非公用土地，也已有民間慈善團體願意協助政府興建組合屋供安置，市府、國有財產署等單位持續「尋地」，國產署指出，目前認為台20線玉井路段旁公有地合適，楠西區公所附近市府所有土地、永興吊橋旁1甲多國有地都可考慮。

但楠西里長劉富誠說，若選址在玉井區，距離楠西災區10公里，對老弱婦孺居民、要到山上工作的農民都很不便，建議可選台3線楠西水庫路旁就有之前水利署南區分署員工宿舍區，30多棟平房目前只有兩戶有人居住，尤其一旁還有大片私有地，其中玉井民宿業者也願無償提供蓋臨時住宿設施。

在地市議員周奕齊指出，水利署員工宿舍鄰近市區與災區確實非常適合，地震後就透過立委陳亭妃聯絡水利署會勘，至於一旁私有土地牽涉是建地農地或其他地目，還要再經詳細確認。

副市長葉澤山昨察看後聯絡水利署，水利署同意近日將派員會同市政府、區公所現場勘查。水利署南分署表示，如果有土地暫時沒有利用，非常時期當然樂於提供協助災民安置。