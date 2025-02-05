聽新聞
0:00 / 0:00

校園震損 楠西國中暫至國小上課

聯合報／ 記者鄭惠仁周宗禎／台南報導
台南市高中至國小今天開學，受地震災損學校已完成整備。記者鄭惠仁／翻攝
台南市高中至國小今天開學，受地震災損學校已完成整備。記者鄭惠仁／翻攝

配合4月全中運在台南舉行，南市的小學到高中提早於今開學，但0121地震造成許多校舍受損，楠西國中須暫遷到楠西國小上課，另，楠西區收容中心災民仍上百人，研議建臨時屋，選址暫無共識，居民喊話別太遠，市府將與相關單位再會勘。

市府統計截至昨天共181所學校提報災後復原補助需求，總經費約3億8912萬元，市長黃偉哲說，感謝教育部率先挹注2千萬元經費，仍須中央加碼補助，市府將全力配合，加速校園災後復原工作；教育局長鄭新輝說，採取緊急修繕與經費爭取並行策略，協助學校盡快恢復校務運作。

其中受損較嚴重的東山國中、楠西國中，結構技師評估校舍安全存有疑慮，市府啟動應變方案，將東山國中學生安置於校內其他安全場域，楠西國中則暫時遷至楠西國小上課，受災學生也會協助申請就學用品、午餐經費等，並啟動心理輔導工作、提供相關學習扶助資源。

另，楠西區綠柏園收容110多人，是南市各區人數最多，災戶依法可申請借用公有非公用土地，也已有民間慈善團體願意協助政府興建組合屋供安置，市府、國有財產署等單位持續「尋地」，國產署指出，目前認為台20線玉井路段旁公有地合適，楠西區公所附近市府所有土地、永興吊橋旁1甲多國有地都可考慮。

但楠西里長劉富誠說，若選址在玉井區，距離楠西災區10公里，對老弱婦孺居民、要到山上工作的農民都很不便，建議可選台3線楠西水庫路旁就有之前水利署南區分署員工宿舍區，30多棟平房目前只有兩戶有人居住，尤其一旁還有大片私有地，其中玉井民宿業者也願無償提供蓋臨時住宿設施。

在地市議員周奕齊指出，水利署員工宿舍鄰近市區與災區確實非常適合，地震後就透過立委陳亭妃聯絡水利署會勘，至於一旁私有土地牽涉是建地農地或其他地目，還要再經詳細確認。

副市長葉澤山昨察看後聯絡水利署，水利署同意近日將派員會同市政府、區公所現場勘查。水利署南分署表示，如果有土地暫時沒有利用，非常時期當然樂於提供協助災民安置。

台南 地震 水利署

延伸閱讀

台南房屋震損 國土署：研議補貼、補強方案

台南學校地震災損近3.9億…楠西、東山國中最嚴重 明日開學

今年安啦！曾文水庫創紀錄春節滿庫 將供灌一期稻2.5億噸

台南地震楠西災民多 安置台20線玉井段旁…嫌太遠不便

相關新聞

法鼓山方丈果暉法師台南楠西關懷災民 贈課輔學童畫具

法鼓山方丈和尚果暉法師今天率隊到台南楠西地震災區，走訪小太陽關愛協會為課輔班小朋友送上畫具，並關懷弱勢災民眾予贈災害慰問...

雲林青年創業 縣府補助金加碼

天豐新能源公司3年前捐助雲林縣政府1億元開辦青年創業補助金，至今協助37人成功創業，縣長張麗善昨宣布補助金額加碼，微創型...

製作費漲5成 鹽水蜂炮規模不減

元宵節民俗盛事台南鹽水蜂炮11、12日登場，受物價波動進口蜂炮漲5成，不過目前登記的蜂炮城逾250座，規模依舊，有宮廟打...

校園震損 楠西國中暫至國小上課

配合4月全中運在台南舉行，南市的小學到高中提早於今開學，但0121地震造成許多校舍受損，楠西國中須暫遷到楠西國小上課，另...

9天春節連假...台南遊客逾千萬人次 旅宿入住近9成

春節連假落幕，台南市政府今天統計，9天年假期間，大批遊客湧進台南，旅遊人次逾1000萬，旅宿入住近9成

台南地震災損 市長黃偉哲指示速評估、簡化補貼流程

嘉義大埔1月21日發生規模6.4地震後，台南市逾3500戶房屋損壞，貼上紅單及黃單超過1200戶，台南市長黃偉哲已指示加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。