製作費漲5成 鹽水蜂炮規模不減

元宵節民俗盛事台南鹽水蜂炮11、12日登場，受物價波動進口蜂炮漲5成，不過目前登記的蜂炮城逾250座，規模依舊，有宮廟打造2層樓高炮城；市長黃偉哲昨邀大家來體驗，消防局則呼籲賞蜂炮穿著要完整防護，距離保持5公尺以上。

鹽水蜂炮進入最後準備階段，近日街頭可見蜂炮城骨架，不少人開始安裝，月港龍護宮打造「太子爺」蜂炮城，有2層樓高，預計施放20萬支蜂炮，更以「噴鼠炮（蜂炮頭）」製作，做工複雜，廟方相信會讓民眾有不一樣的體驗。

月港龍護宮主委王志中說，進口蜂炮每年都漲價，今年漲約5成，但蜂炮是鹽水人的重頭大戲，更是要繼續傳承的文化，希望藉由蜂炮祈求風調雨順、平平安安。

鹽水武廟指出，蜂炮活動11日神轎遶境展開，分5條路線，12日元宵節晚間在鹽水國中操場施放主題炮城，以「金蛇報喜蛇年行大運」為主題，打造3座長40台尺、寬8台尺、高7台尺的精美花燈炮城，並邀磐果舞團、台南各國中小帶來精彩表演，也推出蜂炮組裝體驗營等系列活動。

黃偉哲昨到武廟參拜並宣傳活動，他指出，鹽水蜂炮有驅邪避疫、祈求平安的傳統意義，近期流感盛行，民眾除要施打疫苗、注意身體健康，希望透過蜂炮為台南消災解厄、護佑民眾平安。

去年6人因蜂炮輕傷，消防局鹽水消防分隊表示，應穿戴全罩式安全帽保護頭部、棉質毛巾保護頸部、口罩保護呼吸道，同時穿著棉質或牛仔厚外套、長褲、手套、襪子、運動鞋等，犁蜂炮過程要保持5至10公尺的安全距離。