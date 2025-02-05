看見幸福台灣／嘉市…管樂之都 魅力無窮

經濟日報2024年縣市幸福指數大調查，嘉義市再度拿下全台第二，其中，民調指數平均達78.24分，蟬聯冠軍寶座，顯示嘉義市府的施政讓民眾有感。嘉義市國際管樂節去年12月登場，將嘉義市熱情傳遞至全台各地，展現管樂之都的風情與魅力。

2024嘉義市國際管樂節從12月20日至2025年1月1日，共有超過80場精彩演出，以「管他甚麼音樂，全城瘋管樂」為題，號召全民響應來「嘉」瘋管樂，除可在音樂廳享受日本鈴木英史、佐藤友紀等國際大師演出外，也能在戶外看到聲勢陣容浩大的行進管樂隊及華麗的旗舞演出。

嘉義市近年來在經濟日報主辦的「縣市幸福指數大調查」中，成績均名列前段班，2020年首度奪冠、2021年居第二名、2022年排名第四，2023年及2024年連續兩年拿下亞軍。

嘉義市在「2024年台灣幸福座標」上，位於「政府統計數據」弱、「民意調查結果」優的縣市區。

政府統計數據方面，嘉義市在「服務可近性」項目--家戶連網比率拿到10分滿分，為全台第一；至於「教育」項目--15歲以上大專及以上人口比率、「健康」項目--零歲平均餘命等領域，則分居全台第三名、第四名。

在民意調查結果部分，民眾對於「政府作為」滿意度，拿下全台第一；「環境品質」、「教育成就」、「家庭經濟」、「居住條件」等四項滿意度，均為全台第二；「個人安全」滿意度全台第三。

嘉義市近年積極擦亮城市品牌，除了管樂節外，最近「開嘉市集」也在嘉義文創創意園區登場。「開嘉」，是嘉義市專屬的市集品牌，透過深化各式各樣的主題，搭配在地物產、季節交替，打開嘉義市的無限可能，為城市帶來更多商機和動能。「開嘉市集」是以扶植青年創業為起點，透過主題建立市集品牌。

2024嘉義花海生活節也在去年底登場，以「全齡共享，世代宜居」為主軸，市長黃敏惠表示，這不僅是一場展現自然與永續的盛會，更希望透過友善農業，打造出高品質的農產環境，傳遞友善環境與永續農業的價值。這次特別著重永續、環保理念，無論是社區或民間攤位，所使用的材質都以環保為優先，實踐對永續經營的承諾。