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看見幸福台灣／嘉義市長黃敏惠 讓永續成為日常

經濟日報／ 記者魯永明／ 嘉義報導
嘉義市長黃敏惠。(嘉義市政府／提供)
嘉義市長黃敏惠。(嘉義市政府／提供)

2024縣市幸福指數調查，嘉義市奪得「地方政府施政滿意度」全台第一，縣市幸福指數大調查獲全台第二、非六都第一，連續五年排名前四，包含政府作為在內12面向民調更連續兩年蟬聯第一，成為幸福常勝軍。

嘉義市長黃敏惠感謝經濟日報讓嘉市被看見，議會支持，以及市民連續五年對施政肯定，與市府攜手創佳績，找回城市光榮感，辛苦過後，幸福果實倍感甜美。

黃敏惠說，嘉市幅員不大、人口少，資源受限，找到自己城市解方，跨局處整合激盪，推動十大旗艦計畫，從「以人為本」和「市民有感」出發，將設計思維導入城市治理，不斷創新，並以「永不放棄」KANO精神，為市民打造「全齡共享．世代宜居」幸福城市。

全球拚永續，嘉市與國際同步，依聯合國SDGs17項永續指標，跨域整合，進程加速；擴大影響，凝聚前進力量，新永續出發，「經濟大發展、社會增進步、環境有保護」三項並進。

黃敏惠指出，面對鄰近縣市產業園區開發，嘉市以雲嘉南觀光休閒消費中心定位，與優質生活機能，超前部署，擘劃輕軌藍線與「三橫三縱三環」生活新路網，推動雲嘉嘉產業生活圈。

推動鼓勵生育措施，照護孕媽咪與幼兒，讓市民安心生養；強化新世代教育；創建有事青年品牌，構築青年圓夢基地；打造樂齡勇壯城，建構失智友善環境，提供足夠醫療照護守護市民健康，照顧每個族群與世代需求，從幼到老，全齡幸福。

黃敏惠說，去年5月通過「嘉市淨零排放永續管理自治條例」，成為非六都第一個將淨零排放列入地方法規縣市，全國首創校園零排放接送區、首創純電動資源回收車，「木都嘉義．永續+1」獲國家永續發展獎-政府機關類」獎，是唯一以縣市府層級參賽獲獎單位。

黃敏惠強調，嘉市要讓永續成為日常，努力不只滿足現代生活需求，更要留給下一代有希望城市，市府團隊將持續努力，為市民打造更好生活品質和城市未來。

幸福指數 黃敏惠

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