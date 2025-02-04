9天春節連假...台南遊客逾千萬人次 旅宿入住近9成

臺南玉井知名的「黃金蕎麥探索館」在1月21日強震中受到嚴重損害，館內屋頂與牆壁坍塌，水塔亦受損，不得不停工修復。然而，在創辦人林家寶的堅持與團隊的努力下，探索館僅用五天時間便完成修復，於春節期間順利恢

2025-02-04 16:20