台南地震災損 市長黃偉哲指示速評估、簡化補貼流程

嘉義大埔1月21日發生規模6.4地震後，台南市逾3500戶房屋損壞，貼上紅單及黃單超過1200戶，台南市長黃偉哲已指示加速評估紅黃單房屋損壞，簡化受災戶住宅租金補貼流程。

黃偉哲昨天召開協調會研商災損房屋復建方案，要求加速災後復原，涵蓋緊急評估複評結果，若貼上紅黃單，各公會直接進行損壞評估，爭取復建時效；住宅租金補貼型態眾多，由申請人提供「租約」作為認定原則，簡政便民。

市府表示，內政部研擬「0121震災受災戶住宅補貼專案」，將參照0403花蓮震災方案，對實際居住紅黃單建築物民眾，因原居住地受災無法繼續居住者，進行專案租屋補貼。最終方案待內政部公告開放申請。

依暫定方案，補貼對象為災害發生時實際居住於台南市紅黃單建築物住戶。申請資格是住宅所有權人，所有權人或配偶或直系親屬實際居住，及非住宅所有權人實際居住。

在補貼額度上，依實際居住人口數，每月發給新台幣8000元至1萬8000元，最長補貼時間是12個月至24個月。同一租賃住宅或受損住宅以核發1戶租補為限，租賃契約登載租金若未超過補貼金額，以登載租金補貼。

目前，0121震災租補專案僅開放預先登記，後續將待方案正式公告後通知申請，申請期限為公告日後1年可受理。已領有賑災基金會辦理租屋、安遷或重建重構賑助者，不得申請租金補貼方案，租賃契約承租人應為補貼申請人。

此外，台南市各校舍及設施也因地震受到不同程度影響，面對高中及國中小學明天開學，受損較嚴重的楠西國中與東山國中，校舍安全存有疑慮，東山國中學生安置於校內其他安全場域，楠西國中則暫時遷至楠西國小。