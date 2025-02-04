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台南房屋震損 國土署：研議補貼、補強方案

中央社／ 台北4日電

1月21日以來多起地震造成台南市多起建物受損。國土署今天說，將比照0403地震災後復原工作經驗，研議包括住宅補貼、弱層補強等方案，短期目標讓民眾優先回到安全住所，涉及危老重建及都更者也會儘早啟動。

內政部國土管理署今天發布新聞稿表示，0121地震造成民宅坍塌、道路及設備受創等災損，國土署緊急啟動台南市租賃住宅服務商業同業公會協助災民租屋，及提供租金補貼支持措施。

國土署說，後續將比照0403地震災後復原工作經驗，研議住宅補貼、弱層補強等方案，短期目標是讓民眾優先回到安全住所；另涉及危老重建及都市更新者，會善用政府資源照顧災民所需，儘早啟動家園復原與重建工作。

國土署說，國土署長吳欣修昨天與台南市長黃偉哲召開專案會議，協助市府就現行建物受損情形，依「修繕」、「耐震補強」或「拆除重建」3方式進行分類分級輔導。如果屬修繕者，建請市府統一研擬修繕開口契約，整合修繕廠商及單價，儘速協助災民修繕，並可參考往例協調慈濟及台積電等民間慈善機構共同加入災後復原。

國土署表示，台南市府也允諾會依權責儘速完成災民需求調查及建物勘查，加速推動各項復原及重建措施，以利災民早日回家居住。

國土署表示，災後至今投入台南市建築物毀損評估的建築師及專業技師已超過500人次，至於紅黃單複評工作會協同土木、結構與建築三大公會加速辦理。目前總通報件數有3849件，已確認為紅單有395件，確認為黃單有996件，無須張貼危險標誌1924件，尚有534件待評估，勘查行動持續進行中。

國土署 災後

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