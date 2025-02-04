臺南玉井黃金蕎麥探索館 0121震後迅速重建

臺南玉井知名的「黃金蕎麥探索館」在1月21日強震中受到嚴重損害，館內屋頂與牆壁坍塌，水塔亦受損，不得不停工修復。然而，在創辦人林家寶的堅持與團隊的努力下，探索館僅用五天時間便完成修復，於春節期間順利恢復營業。

臺南市長黃偉哲表示，0121地震發生後，玉井「黃金蕎麥探索館」在最短時間內，不僅在結構安全及內部展示上都很快速、完整的重新修復完畢，令他感到很欣慰。探索館創辦人林家寶強調，強震發生後，黃金蕎麥探索館面臨設備與建築損毀的挑戰，但他不希望以受災者的身分博取同情，而是希望透過積極的修復，展現企業的堅韌精神，讓大家依然能在過年期間來這裡開心用餐。

林家寶指出，黃金蕎麥探索館不僅是一處美食天地，更是一座傳遞農業知識的觀光工廠。一樓展示區介紹黃金蕎麥的栽種與加工過程，讓遊客透過玻璃窗見證蕎麥的處理工藝，深入了解這款營養豐富的穀物。館內展出的蕎麥顆粒型態多元，包括原粒、脫殼生粒、炒焙後的黃金蕎麥等，讓民眾能夠更加認識這項特色農產品。探索館也提供黃金蕎麥茶試飲，讓遊客能夠品味這款低咖啡因、回甘順口的健康飲品。

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