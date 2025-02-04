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乙巳年臺南市春牛芒神初一開光 2/8登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南市政府與正統鹿耳門聖母廟合辦「乙巳年臺南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」將於年後2月8日(六)上午舉行，今年文化局特別與人氣插畫家「小虎day by ericoco」合作繪製主視覺，融合迎春禮寓意及大東門視覺意象製作「香火袋鑰匙圈」，經聖母廟過香爐祈福加持，待迎春禮開春儀式結束後發送給現場民眾，限量100份。

文化局代理局長林韋旭說，香火袋是常見的平安祈福小物，由此發想，今年文化局為迎春禮特別製作的「香火袋鑰匙圈」，正面繡有城門及「風調雨順」文字，背面則是春牛圖樣與「乙巳年迎春禮、2025 TAINAN」字樣，較以往的紀念品更為年輕、活潑，也表徵臺南獨有的民俗活力。香火袋經正統鹿耳門聖母廟媽祖神尊香火加持，護佑市民朋友平安順利，心想事成。

文化局進一步說明，「迎春禮」是清領時期臺灣府城重要的傳統禮俗活動，在中斷百年後，2017年復辦，市府文化局自此每年與獲登錄市定民俗「土城仔迎春牛」的臺南土城正統鹿耳門聖母廟合作舉辦，每年的春牛與芒神依《春牛經》制定的型式製作，乙巳年春牛由廟方委託道長吳文進製作，已在農曆年前完成入寶儀式，大年初一完成春牛與芒神開光，皆由聖母廟鄭深池主任委員及代理局長林韋旭共同進行。

「乙巳年迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」訂於2月8日登場，當日早上9時將由臺南市長黃偉哲與聖母廟鄭深池主任委員等重要貴賓，於大東門(迎春門)進行迎春古禮儀式；9時30分起進行踩街嘉年華會；10時30分於延平郡王祠進行開春儀式，儀式結束後將發放香火袋鑰匙圈及聖母廟御守給現場民眾，限量100份。

聚傳媒

文化局 臺南 鑰匙

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