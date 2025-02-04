嘉市府與花燈女王推元宵「小花蛇」提燈 疫苗接種站發送
12日元宵節，嘉義市政府蛇年推出「小花蛇」小提燈，後天6日至8日連續3天每天下午4時，在文化公 (文化路與民族路口)發送1千個限量提燈給民眾。衛生局結合提燈發放活動，開設流感及新冠疫苗接種站。
市長黃敏惠說，每年市府推出生肖小提燈受市民喜愛，今年「小花蛇」小提燈再次與有「花燈女王」之稱的旅法設計師林佳葦合作。設計小提燈造型是1隻粉紅色笑咪咪的小花蛇，呈現盤身攀升、炯炯有神的生動姿態，象徵著城市不斷向上攀升、突破自我精神，盤身守財的形象，帶有財富聚集之意。歡迎民眾領取，希望藉可愛燈提，傳達新年「蛇」來運轉、攀升聚財的祝福。
小提燈設計師林佳葦出身花燈世家，是國寶級燈藝師林健兒女兒，每年推出元宵小提燈總有令人驚喜新亮點。「小花蛇」提燈結構，特別設計成可以吃錢存錢造型，從嘴巴投入錢幣，錢會聚集到蛇身中央，像聚寶盤般，既可收納零散硬幣，也能存放可愛的小物。設計實用還增添存錢的樂趣。
流感高峰，衛生局規畫結合提燈發放，後天起到8日下午在文化公園（民族路與文化路交叉處）開設流感及新冠疫苗接種站，呼籲符合資格的市民眾攜帶身分證及健保卡接種。
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