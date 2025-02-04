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台南鹽水蜂炮下周登場 周邊道路交管出爐

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南鹽水蜂炮民俗文化活動11、12日登場，屆時預計將湧入大批遊客，恐造成交通壅塞，新營警分局將在11日、12日下午3點起，針對172線新營交流道復興路至鹽水仁愛路段、台19線等車輛進入鹽水市區，進行周邊外圍實施交通疏導管制。圖為鹽水蜂炮盛況。圖／本報系資料照
台南鹽水蜂炮民俗文化活動11、12日登場，屆時預計將湧入大批遊客，恐造成交通壅塞，新營警分局將在11日、12日下午3點起，針對172線新營交流道復興路至鹽水仁愛路段、台19線等車輛進入鹽水市區，進行周邊外圍實施交通疏導管制。圖為鹽水蜂炮盛況。圖／本報系資料照

一年一度的台南鹽水蜂炮民俗文化活動11、12日登場，屆時預計將湧入大批遊客，恐造成交通壅塞，新營警分局將在11日、12日下午3點起，針對172線新營交流道復興路至鹽水仁愛路段、台19線等車輛進入鹽水市區，進行周邊外圍實施交通疏導管制。

警方指出，活動期間行駛於172線、台19線車輛欲進入鹽水市區，管制地點路口包含忠孝路與信義路口、南門路口、南太路口；忠孝路、月津路口；仁愛路、金和路口及朝琴路、和平路口，若遇車流壅塞、或神轎抵達時，將實施車輛改道措施。

警方提醒，用路人在行駛上述路段時，請確實遵守交通號誌、牌面指示及配合交通警察之指揮，也可收聽警廣路況報導，了解最新、最快路況資訊，並請民眾能主動提供相關路況訊息，讓其他行車朋友快速掌握行進方向，也能讓警察立即針對壅塞路段實施交通疏導。

另外，鹽水區居民可持身分證件、一般民眾可持通行證，盡可能由鹽水區金和路進出；另參觀蜂炮民眾可將車輛停放在岸內糖廠停車場、新營工業區內道路兩側、汫水里、水秀里社區等，切勿將車輛停放在鹽水國中操場施放區，或神轎遊行重要街道，以免遭蜂炮破壞或引發火災。

針對民眾期待的神轎遶境活動，元宵節當天遶境路線將分成A、B、C、D、E等5條路線，民眾可至月港武廟臉書粉絲專頁查詢，或掃描神轎路線QRCode，即可掌握不同路線神轎的即時位置，輕鬆參與熱鬧的遶境活動，一同共襄盛舉。

元宵節 台南 神轎 警察 遶境 鹽水蜂炮

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