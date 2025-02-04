她高鐵遇縣長喊「好想創業」如願獲補助 雲林今年再加碼
雲林縣2022年獲天豐新能源公司捐助1億元青年創業補助金，迄今協助37名青年成功創業，縣長張麗善今宣布，補助金額今年起加碼，微創型補助50萬元、專案型補助300萬元，並開辦補助青年參展最高10萬元，鼓勵青年勇往直前創業。
雲林縣2022年開辦青年創業補助金，微創型補助30萬元、專案型補助200萬元，已輔導37家業者成功創業，涵蓋農業、甜點烘焙、文化創意、運動休閒等領域，累計補助金額逾800萬元。
今年30歲的楊雯婷去年9月申請補助30萬元，創立木樂派對工作室，提供寶寶抓周、性別派對等服務，她大學畢業後返鄉在雲林科技大學育成中心工作，因緣際會接觸到寶寶抓周訓練課程，雖想創業，卻礙於無資金遲遲不敢，只提供到府抓周服務。
直到有次在高鐵上遇到縣長張麗善，她告知縣長很想創業，張麗善鼓勵她申請青年創業補助金，才讓她勇敢創業，去年9月創業至今，已成功接獲近50場活動主持，甚至也與在地青年異業合作、共好。
原在台中擔任氬焊師傅的陳博謙去年申請30萬元購買機械設備，返鄉雲林創立金典金屬設計公司，站穩創業第一步，他發揮設計長才，提供鐵件裝潢及客製化金屬製品，為傳統產業注入新能量。
縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，這幾年物價上漲幅度大，許多青年反映30萬元的微型創業補助明顯不足，創業資金負擔大，在縣長支持下，今年全面提高補助經費，微創型補助額度加碼至50萬元，專案型補助額度加碼至300萬元，希望鼓勵更多青年留在雲林創業。
張麗善表示，感謝天豐新能源公司支持青年創業，這幾年經縣府補助、輔導個案創業成功率100%，今年除加碼創業補助以外，更開辦「青年創業事業參展補助計畫」，最高補助10萬元。
她鼓勵青年積極拓展事業體，廣結人脈資源，更能提升行銷知名度，也要同時掌握市場脈動，與時俱進精進自己的市場競爭力，才能在創業路上走得更穩健，甚至走出國際，被世界看見。
天豐新能源開發部總監林子齊表示，很高興青年創業補助有很好的成果，期待未來與縣府的合作能持續下去。雲林科技大學育成中心主任郭昭吟表示，現在公部門有很多資源支持青年創業，年輕人充實職能之外，也能善加利用相關資源，讓創業不再是高不可攀的夢想。
雲林縣青年創業補助金即日起至3月7日止開放受理申請，縣府規畫多場說明會，包括2月11日虎尾場、2月14日斗六場、2月18日北港場、2月19日斗六場、2月21日線上說明會，會中除詳細說明申請條件外，更安排計畫書撰寫教學及歷年受補助者經驗分享。各項創業相關資源與資訊，關鍵字搜尋「雲青創業金站」(網址：https://yun https://yun-young.yunlin.gov.tw/ )
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