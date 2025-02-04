台南地震楠西災民多 安置台20線玉井段旁…嫌太遠不便

嘉南地區年前地震楠西區災民眾多，市政府與中央國有財產署等相關單位想辦法安置。不過目前相中的主要地點在相鄰楠西的簡台20線旁公有地，許多期待安置的受災戶認為「距離遠、不方便」，希望就近使用水利署的「閒置土地」。

國有財產署指出，再次嘉南地區地震震災戶，依法可申請借用公有非公用土地，有民間慈善團體願意協助政府興建組合屋安置，清查災區內外周遭可使用的平坦完整供有地不多，目前以台20線玉井路段旁公有地緊鄰公路、出入方便，距離市場商場也不遠，這比較適合的安置地點。

國財署表示，目前找到在玉井慈濟大愛園區附近4分地附近路旁、玉井棒球場旁因為鄰近道路比較適合。另楠西公所附近市政府所有土地，永興吊橋旁一甲多國有地也可以考慮。

楠西里長劉富誠則指出，該處地點距離楠西災區10公里，對許多老弱居民來說實在太遠，生活也不方便，建議利用楠西在地南水分署閒置土地，加上有熱心企業家願意提供一旁土地無償借用，政府應該就近拿來使用。