勿把稽查員當空氣 南市環保局春節開罰6件環境汙染違規

春節期間台南遊客破千萬，環保局稽查人員全年無休，持續執行環境汙染稽查，統計9天連假共受理238件陳情案件，告發6件，其中違反空汙法、廢清法各3件。陳情案件數以異味汙染最多，其次是噪音和任意堆放垃圾。

南市環保局指出，除夕至初三停止收運垃圾，也接獲許多相關陳情案件，如安南區某路段遭棄置大量垃圾包，經稽查員破袋檢視，查獲行為人及相關證物，將依廢清法開罰1200到6000元；另有不少營建工地年節加緊趕工，稽查時發現除工人亂丟垃圾影響市容與環境衛生，也有部分工地未覆蓋防塵網，引起揚塵造成空氣汙染；也有民眾趁年假整理果園，於戶外燃燒樹枝、竹子等被查獲，都將罰鍰處分。

環保局分析春節期間陳情數據，以陳情異味汙染物最多，主要為民眾露天燃燒及宗教場所戶外燒金紙；其次是商業擴音設備或廟會鞭炮產生噪音，以及民眾大掃除後堆放垃圾或廟會炮屑影響環境衛生，這3類案件占陳情總數九成以上。

環保局長許仁澤表示，春節期間除祈福、祭祀等民俗活動，畜牧業或工廠偷排、非法棄置案件也時有所聞，仍有少數業者認為連假期間公家單位放假，是違規好時機，但環保稽查人員全年無休，尤其連假期間更加強規畫各項重點稽查工作，藉由主動的稽查取締，杜絕不肖業者想利用假期違規排放汙染的想法，有效遏止不肖業者違規。

許仁澤呼籲業者，不要把稽查員當空氣，更不要把台南當成濫倒廢棄物天堂，已針對台61線建置AI智慧圍籬，並於數個棄置熱區設置移動式監視器，形成天羅地網，掌握廢棄物汙染潛勢，一旦查獲不法將立即追查依法送辦。民眾若發現環境汙染情事，請通報市府1999市政服務專線或環境部全國公害陳情專線0800-066666檢舉不法。