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蜂炮價漲5成但炮城數量不能少 台南鹽水蜂炮下周登場

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國際級民俗盛事鹽水蜂炮在11日及12日元宵節登場，今年活動雖遇上平日，不過已登記的蜂炮城逾250座，規模依舊，市長黃偉哲（後排左五）今早也到鹽水武廟參拜祈福，邀請民眾屆時一起體驗犁蜂炮。記者萬于甄／攝影
國際級民俗盛事鹽水蜂炮在11日及12日元宵節登場，今年活動雖遇上平日，不過已登記的蜂炮城逾250座，規模依舊，市長黃偉哲（後排左五）今早也到鹽水武廟參拜祈福，邀請民眾屆時一起體驗犁蜂炮。記者萬于甄／攝影

春節連假結束，台南鹽水人的過年正要開始！國際級民俗盛事鹽水蜂炮在11日及12日元宵節登場，今年活動雖遇上平日，不過已登記的蜂炮城逾250座，規模依舊，市長黃偉哲今早也到鹽水武廟參拜祈福，邀請民眾一起體驗蜂炮外，南市消防局也教導民眾犁蜂炮的正確「穿搭」。

黃偉哲說，鹽水蜂炮蘊含驅邪避疫、祈求平安的傳統意義，不僅是全台代表性的民俗活動，更名列世界三大民俗慶典之一，每年皆吸引許多來自國內外的民眾熱情參與；近期因流感盛行，民眾除要施打疫苗、注意身體健康外，也希望透過蜂炮為台南消災解厄、護佑百姓平安。

鹽水武廟提到，蜂炮活動從11日神轎遶境展開，12日元宵節晚間會在鹽水國中操場施放主題炮城，今年以「金蛇報喜蛇年行大運」為主題，打造3座長40尺、寬8尺、高7尺的精美花燈炮城，同時邀請磐果舞團、台南各國中小帶來精彩表演，並推出蜂炮組裝體驗營等系列活動。

隨著年假結束，鹽水蜂炮近期進入最後準備階段，街頭可見蜂炮城骨架，不少人已開始進行安裝，其中，月港龍護宮今年打造2層樓高的「太子爺」蜂炮城，除預計施放20萬支蜂炮外，且太子爺更以「噴鼠」炮製作，雖做工複雜，但相信會讓民眾有不一樣的體驗。

月港龍護宮主委王志中說，受物價波動影響，進口蜂炮價格每年都在調漲，今年更漲了約5成，不過鹽水蜂炮是鹽水人的重頭大戲，更是要繼續傳承的文化，近期正如火如荼準備蜂炮，也希望藉由蜂炮祈求台南風調雨順、平平安安。

消防局今由鹽水消防分隊說明參加蜂炮活動的「完整防護穿著」，並提醒民眾整體服裝應以「非可燃性材質」為佳，應穿戴全罩式安全帽保護頭部、棉質毛巾保護頸部、口罩保護呼吸道，同時穿著棉質或牛仔厚外套、長褲、手套、襪子、平底鞋或運動鞋等，以防止受傷發生。

消防人員提到，往年許多民眾多半會因距離蜂炮城太近、或是裝備不齊全，導致眼部、耳朵或是手腳四肢被蜂炮炸傷，以去年為例，就有6位民眾輕傷，因此，提醒民眾參加蜂炮活動務必穿戴完整防護裝備，犁蜂炮的過程要保持5至10公尺的安全距離，才能玩得開心又安全。

月港龍護宮今年打造2層樓高的「太子爺」蜂炮城，除預計施放20萬支蜂炮外，且太子爺更以「噴鼠」炮製作，雖做工複雜，但相信會讓民眾有不一樣的體驗。記者萬于甄／攝影
月港龍護宮今年打造2層樓高的「太子爺」蜂炮城，除預計施放20萬支蜂炮外，且太子爺更以「噴鼠」炮製作，雖做工複雜，但相信會讓民眾有不一樣的體驗。記者萬于甄／攝影
受物價波動影響，進口蜂炮價格每年調漲，今年更漲了約5成，不過鹽水蜂炮是鹽水人的重頭大戲，更是要繼續傳承的文化，許多居民近期正如火如荼準備蜂炮。記者萬于甄／攝影
受物價波動影響，進口蜂炮價格每年調漲，今年更漲了約5成，不過鹽水蜂炮是鹽水人的重頭大戲，更是要繼續傳承的文化，許多居民近期正如火如荼準備蜂炮。記者萬于甄／攝影
南市消防局今教導民眾犁蜂炮的正確「穿搭」。記者萬于甄／攝影
南市消防局今教導民眾犁蜂炮的正確「穿搭」。記者萬于甄／攝影

元宵節 台南 鹽水蜂炮 黃偉哲

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