蜂炮價漲5成但炮城數量不能少 台南鹽水蜂炮下周登場

春節連假結束，台南鹽水人的過年正要開始！國際級民俗盛事鹽水蜂炮在11日及12日元宵節登場，今年活動雖遇上平日，不過已登記的蜂炮城逾250座，規模依舊，市長黃偉哲今早也到鹽水武廟參拜祈福，邀請民眾一起體驗蜂炮外，南市消防局也教導民眾犁蜂炮的正確「穿搭」。

黃偉哲說，鹽水蜂炮蘊含驅邪避疫、祈求平安的傳統意義，不僅是全台代表性的民俗活動，更名列世界三大民俗慶典之一，每年皆吸引許多來自國內外的民眾熱情參與；近期因流感盛行，民眾除要施打疫苗、注意身體健康外，也希望透過蜂炮為台南消災解厄、護佑百姓平安。

鹽水武廟提到，蜂炮活動從11日神轎遶境展開，12日元宵節晚間會在鹽水國中操場施放主題炮城，今年以「金蛇報喜蛇年行大運」為主題，打造3座長40尺、寬8尺、高7尺的精美花燈炮城，同時邀請磐果舞團、台南各國中小帶來精彩表演，並推出蜂炮組裝體驗營等系列活動。

隨著年假結束，鹽水蜂炮近期進入最後準備階段，街頭可見蜂炮城骨架，不少人已開始進行安裝，其中，月港龍護宮今年打造2層樓高的「太子爺」蜂炮城，除預計施放20萬支蜂炮外，且太子爺更以「噴鼠」炮製作，雖做工複雜，但相信會讓民眾有不一樣的體驗。

月港龍護宮主委王志中說，受物價波動影響，進口蜂炮價格每年都在調漲，今年更漲了約5成，不過鹽水蜂炮是鹽水人的重頭大戲，更是要繼續傳承的文化，近期正如火如荼準備蜂炮，也希望藉由蜂炮祈求台南風調雨順、平平安安。

消防局今由鹽水消防分隊說明參加蜂炮活動的「完整防護穿著」，並提醒民眾整體服裝應以「非可燃性材質」為佳，應穿戴全罩式安全帽保護頭部、棉質毛巾保護頸部、口罩保護呼吸道，同時穿著棉質或牛仔厚外套、長褲、手套、襪子、平底鞋或運動鞋等，以防止受傷發生。