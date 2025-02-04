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南科籌設沙崙生態科學園區 估對高科技廠吸引力大

中央社／ 台南4日電

媒體報導台積電先進製程新廠選址，將南科管理局在台南沙崙農場籌設的生態科學園區納入評估。南科管理局指出，園區條件對高科技廠商有吸引力，但開發環評需謹慎進行。

南科管理局長鄭秀絨告訴中央社記者，台積電董事長魏哲家先前曾公開提及把台積電先進製程留在台灣，也已向政府提出建廠用地需求，公部門就是盡力先把產業用地準備好，供台積電納入評估。

鄭秀絨表示，南科台南園區第1、2、3期土地使用已飽和，因此規劃在歸仁區台糖沙崙農場一帶籌設「生態科學園區」，以滿足相關產業需求，計畫面積約500公頃，位置鄰近高鐵車站及沙崙智慧綠能科學城。

她說，這個地點交通方便、土地面積夠大，加上中研院、工研院、陽明交通大學等學研單位已陸續在附近進駐，周邊生活機能也愈來愈好，對高科技廠有足夠吸引力，但是否符合建廠需求就要由廠商自行評估。

鄭秀絨指出，生態科學園區目前依「科學園區新設及擴建園區作業須知」規定，正辦理可行性評估並徵求民眾意見，後續將納入民眾意見審慎評估後持續推動。

她說，因園區計畫面積約500公頃，需要經過二階段環評，加上已有環保團體提出沙崙農場是保育鳥類草鴞棲地，開發計畫將更嚴謹，所需時程也較長。管理局將以「生態先行」原則，邀請學者專家與環保團體協助、指導，以公私協力方式，把生態對策找出來，以對環境衝擊最小方式開發。

鄭秀絨表示，以往類似工業區開發案，開發面積比例都超過5成，目前規劃生態科學園區開發面積約4成至4成5，儘量保留原有樹木及有生態價值的地方，未來也將採「經營生態」概念執行管理，而不是放任。

她說，南科橋頭園區劃有約10公頃草鴞保護區，路竹園區也在區外設有草鴞補償用地，每年編列經費維護棲地環境及食源，近年與環保團體合作監測，確實發現有草鴞棲息，未來也計畫採類似模式於生態科學園區執行。

南科 台積電 科學

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