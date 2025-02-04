快訊

高雄網紅女警穿低胸薄紗拜年惹議 長官為她「開記者會」講話了

日本旅遊身體不適怎麼辦？達人推薦2款實用APP「線上看病」中文也OK

蘋果Vision Pro變最貴遊戲主機！合作Sony支援PS VR2手把

移除外來入侵物種綠鬣蜥 嘉縣開課招募80人

中央社／ 嘉義縣4日電
綠鬣蜥示意圖。圖／聯合報系資料照
綠鬣蜥示意圖。圖／聯合報系資料照

嘉義縣政府移除外來種綠鬣蜥逾2.5萬隻，今年招募訓練80名「獵人」，預計15、16日開課，全程參與基礎訓練及實務訓練合格才能加入團隊執行移除，明天上午10時開放線上報名。

根據嘉義縣農業處統計，從108年起至113年間，嘉義縣境內累計已移除2萬5021隻綠鬣蜥，族群主要分佈在嘉義縣市交界水上鄉及中埔鄉、沿八掌溪畔的河床地，近年在鹿草鄉、義竹鄉、布袋鎮亦發現其蹤跡。

嘉義縣農業處表示，為有效移除外來入侵物種綠鬣蜥，15日、16日在嘉義大學舉辦「外來入侵種綠鬣蜥防治訓練工作坊」，全程參與基礎訓練及實務訓練合格後，才能加入團隊執行移除工作，明天上午10時開放線上報名，額滿為止。

嘉義縣農業處強調，招募對象訓練合格後必須實際投入工作，開訓前酌收保證金新台幣1000元，移除3隻以上綠鬣蜥後退還，無法參與者請勿報名。

移除工具除了使用長竿加套索及彈弓加魚鏢外，也加入由林業及自然保育署嘉義分署委託嘉義縣鄒族獵人協會，以槍枝移除綠鬣蜥。

嘉義縣農業處指出，此次課程招募80名人員，包含50名受訓人員，以及20名近3年本府登記有案，持續參與的工作人員及10名原住民獵人，完訓學員必須簽署綠鬣蜥移除公約並依循「嘉義縣外來入侵綠鬣蜥移除防治指引」中各項準則，保持不戲謔、不獵奇與不汙名化目標物種的心態執行。

嘉義縣農業處提醒民眾如發現或捕捉到綠鬣蜥可通報119，後續將由農業處委託團隊執行相關工作，如有任何問題，可洽農業處畜產保育科廖小姐（05）3620123分機8802。

嘉義 綠鬣蜥 農業處

延伸閱讀

屏東綠鬣蜥移除訓練加開3場 估招募650名獵人

空拍直擊綠鬣蜥野外「纏綿」 繁殖速度恐大於移除量能

農民驚！像恐龍的綠鬣蜥爬上檳榔樹 屏東去年獵捕4.8萬隻

屏東綠鬣蜥氾濫如「侏羅紀公園」 獵龍達人出手不掛零：多到載不完

相關新聞

影／嘉義水上奉天宮濟公廟神明安金 大手筆斥資百萬貼金箔

嘉義縣水上奉天宮濟公廟主祀濟公三佛，神像高達3公尺，是全台罕見「站姿」濟公神像，有信眾發願為濟公「安金」，連獲3聖筊應允...

法鼓山方丈果暉法師台南楠西關懷災民 贈課輔學童畫具

法鼓山方丈和尚果暉法師今天率隊到台南楠西地震災區，走訪小太陽關愛協會為課輔班小朋友送上畫具，並關懷弱勢災民眾予贈災害慰問...

移除外來入侵物種綠鬣蜥 嘉縣開課招募80人

嘉義縣政府移除外來種綠鬣蜥逾2.5萬隻，今年招募訓練80名「獵人」，預計15、16日開課，全程參與基礎訓練及實務訓練合格...

台南鹽水蜂炮元宵登場 消防局公布安全防護裝備

春節假期落幕，台南市鹽水蜂炮及聖母廟高空煙火將陸續登場，預估吸引數十萬人參與盛會，台南市消防局今天公布安全防護裝備，未穿...

嘉市藍營議員砍同黨市長預算 遭PTT名人「小商人」點名波及惹議

立法院在野陣營藍白立委聯手，大砍行政院預算，過年後引發大罷免風潮。PTT名人「小商人」臉書點名參選本屆立委失利的嘉義市議...

迎春限定美景！嘉義「炮仗花夢幻橘紅花瀑」又有煙火花盛開

春節討喜園藝作物炮仗花期登場，嘉義市農業試驗所嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美橘色花海綿延，花牆高度比人高，炮仗花怒放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。