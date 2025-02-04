台南鹽水蜂炮元宵登場 消防局公布安全防護裝備

春節假期落幕，台南市鹽水蜂炮及聖母廟高空煙火將陸續登場，預估吸引數十萬人參與盛會，台南市消防局今天公布安全防護裝備，未穿戴禁止進入施放區。

台南市消防局今天指出，元宵節將屆，正統鹿耳門聖母廟「2025元宵花火迎春牛」、鹽水武廟「114年迎元宵放蜂炮」將陸續登場，台南市爆竹煙火施放管制自治條例規定，炮城施放應申請許可，禁止使用塑膠體製造飛行類爆竹煙火，消防局也會派員檢查。

鹽水蜂炮施放日，消防局將派出消防車、救護車隨神轎前進，且在重要路口巡邏警戒，預防火災發生，若遇民眾受傷，由救護人員判斷受傷程度分送臨時醫護站處理。

此外，消防局公布安全防護裝備，參與者應戴上全罩式安全帽，穿著高領束袖棉質厚上衣，下擺紮入褲子，避免鈕扣式上衣，脖子以圍巾包住，另戴上厚質棉紗手套，腳部也要穿上束口式棉質厚褲子、厚質棉襪、高筒厚底安全鞋及戴口罩。

消防局表示，若嫌安全帽太悶熱，可以帽子、護目鏡、口罩替代，最高原則是將全身緊緊包裹，儘量不要有任何部位曝露在外。相關防護裝備影片或圖片刊登於消防局網站。

民眾施放爆竹煙火應注意安全，小朋友施放時須由家長（成年人）陪同，違反者將處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰；兒童也禁止施放升空類、飛行類及摔炮類等爆竹煙火，且不得販賣給兒童，違反者將處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。