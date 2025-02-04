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影／嘉義水上奉天宮濟公廟神明安金 大手筆斥資百萬貼金箔
嘉義縣水上奉天宮濟公廟主祀濟公三佛，神像高達3公尺，是全台罕見「站姿」濟公神像，有信眾發願為濟公「安金」，連獲3聖筊應允，神像及神龕共用百兩黃金，斥資百萬元趕在農曆春節完工，金碧輝煌相當耀眼，參拜信眾驚呼稱奇。
主委鄭火炎說，水上奉天宮濟公廟濟公三活佛神像高度1丈2尺8，約3公尺有一層樓高，採用千年檀香木雕刻，是東南亞罕見大型站姿濟公神像，1984年建廟至今首次為濟公安金，受濟公指示過程懸奇，在龍年完成安金。
鄭火炎說，神像、神龕安金要價不菲，金價每兩約1萬1千元，採貼金箔方式安金，前後用掉80多萬張金箔，換算重量約100兩黃金，共斥資約百萬元，整座神龕金光閃閃、金碧輝煌，蛇年開春正式啟用，邀大家一睹風采。
水上奉天宮濟公廟每年農曆正月初6至初8舉辦祈安法會，祈求闔家平安、身體健康，有濟公斗、玉皇斗、平安斗等，神威顯赫許多人爭搶做斗首，不少信眾到廟裡參拜，赫見神龕貼金感到新奇，驚呼現在金價很貴，真的大手筆。
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