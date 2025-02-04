嘉市藍營議員砍同黨市長預算 遭PTT名人「小商人」點名波及惹議

立法院在野陣營藍白立委聯手，大砍行政院預算，過年後引發大罷免風潮。PTT名人「小商人」臉書點名參選本屆立委失利的嘉義市議會國民黨黨團書記張秀華議員，砍同黨市長預算，還主動提及下屆市長選情；張秀華駁斥，為人民看緊荷包是民代職責義務，不分黨派，「我以平常心看待小商人貼文，不隨之起舞。」

「小商人」從未露臉現身，近年每逢選舉或國內大事，常在社群貼文，引發話題關注，臉書粉絲團「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」擁有數十萬人追蹤，自稱美國洛杉磯貿易商，本屆嘉市議員選舉，力挺支持性專區的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節（改回本名顏翎熹）」當選東區議員。

「小商人」日前貼文指出，「藍白在立法院砍預算，到現在大罷免風潮。沒想到嘉義市國民黨議員張秀華也跟著砍同黨市長的預算，這些人瘋起來連自己人都砍，不簡單。」 引發網友留言討論。有網友說，「代表國民黨議員才是真正替人民做事，把關預算，不浪費納稅人的錢啊」，有網友問「小商人」怎麼看下屆市長選舉？下屆市長感覺真的變化很大！看著白營立委張啟楷過年積極跑行程，真的可能藍白合作嗎？」

「小商人」回說，「綠營立委王美惠沒贏2萬票，都算輸，藍白在嘉義市不太可能合。因為藍白在嘉義市穩輸，如果推白的出來，藍的議員席次會被白的吃到，車輪黨的市議員一定會反彈。」