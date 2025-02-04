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迎春限定美景！嘉義「炮仗花夢幻橘紅花瀑」又有煙火花盛開

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
農業試驗所嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美橘色花海綿延，花牆高度比人高，炮仗花怒放，一串串橘黃色絕美花瀑，讓人驚豔，是季節限定美景。記者魯永明／攝影
農業試驗所嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美橘色花海綿延，花牆高度比人高，炮仗花怒放，一串串橘黃色絕美花瀑，讓人驚豔，是季節限定美景。記者魯永明／攝影

春節討喜園藝作物炮仗花期登場，嘉義市農業試驗所嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美橘色花海綿延，花牆高度比人高，炮仗花怒放，一串串橘黃色絕美花瀑，讓人驚豔，是季節限定美景；隔壁林試所嘉義研究中心樹木園有棵煙火樹也盛開，炮仗花加上煙火花，象徵春神來了！

因應農委會改制農業部，105年歷史的農業試驗所嘉義分所，前年改制農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所，退休的前分所長陳甘澍博士，4年前到任，帶員工栽植園藝作物炮仗花，用心栽培管理澆水施肥，營造成炮仗花夢幻花牆，近年成為網友拍照景點。

炮仗花夢幻花牆在民權路上樹木園及嘉義都會公園對面，花牆區分2段，前段牆低、後段牆高；嘉義農試分所說，炮仗花期2至3個月，春節盛開，鮮豔花海給人年節氣息，整排盛開炮仗就在分所外牆，橘色花海景色絕美，不管拍攝人像近照，或延伸感遠景都非常適合。

炮仗花屬攀緣性灌木，捲鬚三裂，為綠廊、棚架最佳材料，可牽引作籬笆牆垣、屋頂、牆壁及地面遮覆物用，生長勢強，覆蓋速度快。炮仗花的花，纍纍成串，呈討喜大橘紅色，花苞為筒狀像「炮筒」也像小喇叭，花開後花瓣略為反捲，露出黃色花藥，充滿朝氣，花期在過年前，就像成串鞭炮，因而得名。

隔壁樹木園有棵煙火樹盛開，煙火是一次性施放，喜歡看煙火民眾不要失望，煙火樹呈現類似夜空煙火的美感，春節開花，花期可以到清明左右，花開滿樹燦爛，有如煙火炸開圓球形花序，每朵花都有紫紅色花冠筒，頂端再裂成5片細長的白色花瓣，開花會有好幾個花序一起開，就像樹上同時炸開了很多煙火。

農業試驗所嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美橘色花海綿延，花牆高度比人高，炮仗花怒放，一串串橘黃色絕美花瀑，讓人驚豔，是季節限定美景。記者魯永明／攝影
農業試驗所嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美橘色花海綿延，花牆高度比人高，炮仗花怒放，一串串橘黃色絕美花瀑，讓人驚豔，是季節限定美景。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心樹木園有棵煙火樹盛開。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心樹木園有棵煙火樹盛開。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心樹木園有棵煙火樹盛開。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心樹木園有棵煙火樹盛開。記者魯永明／攝影
農業試驗所嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美橘色花海綿延，花牆高度比人高，炮仗花怒放，一串串橘黃色絕美花瀑，讓人驚豔，是季節限定美景。記者魯永明／攝影
農業試驗所嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美橘色花海綿延，花牆高度比人高，炮仗花怒放，一串串橘黃色絕美花瀑，讓人驚豔，是季節限定美景。記者魯永明／攝影
農業試驗所嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美橘色花海綿延，花牆高度比人高，炮仗花怒放，一串串橘黃色絕美花瀑，讓人驚豔，是季節限定美景。記者魯永明／攝影
農業試驗所嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美橘色花海綿延，花牆高度比人高，炮仗花怒放，一串串橘黃色絕美花瀑，讓人驚豔，是季節限定美景。記者魯永明／攝影

嘉義 園藝 春節 農業部

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