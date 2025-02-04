斥資6千萬 虎尾廳翻修 年中動工

前身為雲林虎尾鎮中山堂的虎尾廳，是雲林第2大公設表演廳，但使用近40年，多年來除在改名後稍作音響整修，座椅和舞台已顯老舊，鎮公所計畫今年斥資約6千萬元大整修，帶給鎮民一個嶄新舒適的表演空間，即日起暫停外借。

虎尾鎮長林嘉弘說，向縣府提報整修計畫並獲縣長張麗善支持，縣府將投入6千萬元、公所自籌約600萬元，目前規畫設計中，預計全面翻修座位、舞台、照明、冷氣等軟硬設備，符合現代演藝空間需求，預定4月發包、年中動工。

虎尾廳前身為虎尾中山堂，1986年改建完工，約10多年前改名為虎尾廳，占地逾百坪，為1、2樓挑高空間，廳內有800多個座位，原木鋪面舞台，是雲林第2大的公設表演廳舍，僅次於文化中心表演廳，長年來學校、社區社團的大型集會、演講或活動都在此舉行，更是虎尾最重要的集會場所。

然而場內設備除部分音響主機系統曾進行更新，移除部分損壞的座椅，並增設無障礙觀賞區之外，目前全數座椅仍都是老舊的玻璃纖維材質座椅，為提升表演與觀眾區環境品質，公所決定全面大整修。

林嘉弘說，虎尾廳每年有各種大型表演、集會，不少幼兒園也借用舉行畢業典禮，今年配合工程即將展開，暫停外借，這段期間若有借用需求，建議可商借將虎尾多功能活動中心、虎尾國小活動中心。