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嘉市團拜跳「Team Chiayi」 嘉縣談科技願景

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

嘉義市府、縣府昨皆舉辦新春團拜，市長黃敏惠率領齊跳「Team Chiayi」，喊話今年是嘉市邁向建城321年，讓大家更加認識嘉市；縣長翁章梁說，多項重大建設將在2028年陸續落成，「每一年的所有工作，都是為了2028年在努力」。

嘉市府統計春節連假起文化路商圈遊客破60萬人次，黃敏惠說，嘉市以獨特的城市魅力、豐富人文歷史與美食，成為旅遊熱點，感謝所有在春節期間辛勤工作的市府同仁、商家、清潔隊員、警察、醫護人員、志工等。

黃敏惠率市府團隊，與議長陳姿妏及多名議員、里長、各界團體在市府中庭團拜，齊跳「Team Chiayi」，氣氛相當嗨，黃敏惠說，大家回到工作崗位，依舊充滿活力與熱情，且今年同時是嘉市邁向建城321年（320+1），將展現深厚的人文底蘊，有溫度、有故事的城市魅力。

嘉義縣長翁章梁也率縣府團隊，與議長張明達、多名議員等團拜互道新年恭喜，翁章梁認為，嘉縣農業、工業、科技產業、消費產業等領域都在持續發展中，未來會成為均衡發展的城市。

「我希望時間過得快一點，農工科技大縣願景就會更早實現！」翁章梁指出，縣內6大工業區逐漸成形，台積電已進駐、年底第1座封裝廠裝機，南科管理局已啟動嘉科2期90公頃擴建計畫，消費性產業也會隨著華泰名品城Outlet進駐而有所成長，相信高鐵站前的商業用地這2、3年將會出現更多好消息。

翁章梁 黃敏惠

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