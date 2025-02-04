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台南震災安置121人 盼專案協助

聯合報／ 記者萬于甄周宗禎／台南報導
0121地震迄今，台南仍有逾百人接受收容，立委昨在楠西區的收容中心開座談會，災民反映希望加速評估屋損。記者周宗禎／攝影
0121地震迄今，台南仍有逾百人接受收容，立委昨在楠西區的收容中心開座談會，災民反映希望加速評估屋損。記者周宗禎／攝影

0121嘉義大埔地震造成台南楠西、玉井等山區許多民宅受損，仍有121人安置收容中心。然而山區租屋房源有限，一屋難求，收容任務恐長路漫漫，此外，餘震不斷，也讓申請評估屋損案件持續增加，仍有200多戶還沒鑑定。

台南市政府表示，兩處避難收容及安置處所中，以楠西區綠柏園收容中心安置119人為大宗，租金補貼比照「0403震災受災戶住宅補貼方案」，無論自行租屋或透過包租代管均補貼，戶籍3口內每月8千元、最高8口以上每月1.8萬元。

但有災民在臉書貼文反映，楠西大部分居民在地務農，要租屋恐須到鄰近鄉鎮，務農不便，盼政府能以專案補助處理，例如自行租地放貨櫃屋等，居民不用離開家園就能照顧農產。

議員周奕齊說，楠西區還有許多房屋主結構沒受損，但牆壁龜裂嚴重，若要修繕補強，一樣需要短期居所，未來安置的收容量勢必會增加，建議朝臨時居所規畫。

市府回應，與受災戶討論離開收容處所後的安置事宜，相關局處也著手規畫各種方案，市長黃偉哲也和慈濟慈善事業基金會研議各種災後安置可行方案，針對「未貼單」但有部分損壞的房屋，慈濟團隊將協助修繕，預計可先協助楠西區楠西里。

春節期間餘震不斷，台南增加上百案屋損評估，至昨天共1749戶申請，仍有251戶還沒評估，且光是楠西區房屋已列入紅單193戶、黃單573戶、白單955戶。

立委郭國文昨在楠西開座談會，許多災民陳情目前租屋有很大問題，還有人訴苦「到現在都沒人來評估」。

郭要求工務局1周內與技師公會等完成評估，並協商出補助標準；議員周奕齊也說，修繕補助金額標準不夠清楚，災民不敢找廠商修繕。工務局允諾盡速評估。

國產署署長曾國基說，災害防救法等規定，可申請借用公有非公用土地安置受災戶，玉井慈濟大愛園區附近、楠西區公所附近市府所有地等都可考慮。國土管理署署長吳欣修則說，很多增建、頂樓加蓋都將列入修繕補助；國庫署副署長馬小惠承諾，會要求公股銀行配合給災民優惠貸款。

受災戶 台南 房屋

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