法鼓山方丈果暉法師台南楠西關懷災民 贈課輔學童畫具

法鼓山方丈和尚果暉法師今天率隊到台南楠西地震災區，走訪小太陽關愛協會為課輔班小朋友送上畫具，並關懷弱勢災民眾予贈災害慰問金。果暉法師鼓勵紅單建築住戶「常念觀音菩薩、安定身心重建家園，度過難關」。

法鼓山慈善基金會表示，小太陽關愛協會理事長張慧芳帶領勘察課輔班各樓層教室與設備受損情形，果暉法師關心未來修繕與復原工作。小太陽關愛協會與基金會因兒少數位學習計劃結緣已有3年，張慧芳感謝法鼓山捐贈的平板，為孩子們開拓了新的學習視野，幫助很大。

基金會表示，果暉法師一一關懷課輔老師和工作人員，感恩大家對偏鄉孩子們的照顧。送小紅包給兩位來協會畫畫的小兄妹，並贈送25套畫具給課輔班，鼓勵孩子透過繪畫抒發地震帶來的不安情緒。小朋友開心地用彩色筆在「2025」蛇年圖畫紙上著色塗鴉，斑斕的色彩傳達著對新年的祝福。

果暉法師接著前往楠西里辦公處與楠西、照興、灣丘、東勢里的20戶受災民眾互動、勘察紅單受損民宅，巧遇返家拿取物品的民眾。談到地震當時，家中的貓咪突然狂咬她的腳，將她咬醒，救了自己一命，她忍不住掉淚，果暉法師提供慰問金，鼓勵她「只要還有一口呼吸，就有無限的希望」。