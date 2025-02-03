遊具開箱！ 台南下營文小二兒童特色遊戲場啟用 滿足各年齡童

為提供樂齡親子安全、有趣且富有創意的遊玩空間，南市府在下營區文小二運動公園打造兒童特色遊戲場，今由市長黃偉哲親自揭牌啟用，為滿足各年齡層小孩遊戲需求，遊戲場特別分齡規畫不同的遊具設施，且兼具運動功能，可讓親子安全舒適同樂。

黃偉哲表示，下營文小二公園遊具設施透過更新改造，期盼能讓孩童遠離3C產品，來到下營享受這座兼具特色、安全及創意的鵝樂遊戲場，順道品嚐燻茶鵝美食。

下營文小二公園原為國小預定地，不過近年受到少子化影響，暫無興建學校需求，加上原有的兒童遊戲場設施老舊且多為罐頭遊具，不符合遊戲場規範，經市府爭取內政部國土署補助及自籌經費，共投入700萬經費全新打造兒童特色遊戲場。

下營區公所表示，下營文小二公園兒童特色遊戲場將原本使用面積擴大1倍，占地約2公頃，結合白鵝、紅桑葚、黑豆及白柚下營4寶意象，打造多項趣味性高、互動性強及舒適度高的遊具設施外，同時也規畫電動遮陽網為孩童防曬。

下營區公所提到，為滿足各年齡層孩童不同的遊戲需求，遊戲場也分為大齡高塔及大型攀爬架等挑戰體驗區，啟發中高年級孩童勇氣與平衡能力；低年級及幼齡孩童則有趣味遊戲區，可安全遊玩使用，讓所有孩子都能參與並享受遊具樂趣，此外家長也能在一旁運動、散步。