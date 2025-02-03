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中央與地方合作...濁水溪綠覆蓋增加 雲林揚塵日遞減

中央社／ 雲林縣3日電

去年凱米颱風造成濁水溪各種揚塵防制設施損毀，經中央與地方合作，讓濁水溪河道內綠覆蓋比例越來越高，雲林縣揚塵日逐漸遞減，目前河道內揚塵防制總面積已逾1722公頃。

根據雲林縣環保局統計，從去年底至今，雲林縣揚塵日為13天。去年10月2天、11月5天、12月5天和今年1月1天；雲林縣環保局表示，隨著綠覆蓋面積增加，揚塵日逐漸遞減。

第四河川分署表示，去年經歷強烈颱風凱米、康芮的侵襲，濁水溪水位高漲導致流路大幅改變，毀損近78.5%已施作的揚塵抑制措施。

第四河川分署立即依據衛星及無人機空拍全景及正射河道影像分析掌握裸露灘地的區位，接續搶通各施工便道，全盤調度機具人力，採取施作多重措施來快速應變，以爭取時效。

中央和地方政府合作，濁水溪河道內揚塵防制總面積累積已達1722公頃，包括防洪林帶30公頃、水覆蓋405公頃、綠覆蓋600公頃、其他覆蓋641公頃、河道整理46公頃。

第四河川分署指出，目前自強大橋上下游段是新浮裸露地的最大區域，已請施工廠商施作葉脈式引水渠道，不僅可以濕潤沙洲，在揚塵警戒發佈時，也可供高揚程泵浦取水應變。其它新浮裸露地雖然都已進行管控，各區仍要預佈灑水車路線以及緊急應變機具位置。

第四河川分署說明，114年度的揚塵防制規劃會參考在地智慧透過不斷精進與宣導管理，強化應變機制流程及長效型綠帶植生，期望為濁水溪沿岸居民營造一個更健康、更安全且具備永續韌性的河川環境。

凱米颱風 濁水溪 雲林

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