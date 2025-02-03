影／台南地震至今餘震不斷 災民因補助標準不清不敢搶修

台南震災因春節過年期間依舊餘震不斷，過年期間增加了100多個受災戶申請評估災情，到今天共1749戶申請，仍有251戶還沒評估。今天立委郭國文召開災民座談會，邀請中央部會相關單位說明如何協助，各單位的共識是「評估從速、認定從寬、協助從優」

會中許多災民陳情反映目前租房子有很大的問題，不少人要求盡快重建，還有災民訴苦「到現在都沒有人來評估災損」。

在地議員周奕齊說，修繕補助金額標準仍不夠清楚，只有上限200萬。花蓮震災經驗是只約補助一半，因為試算價目表是幾年前的。建議可依照目前行情。現在災民一直問都沒有辦法回答無法自行找廠商修復。

國產署署長曾國基表示，無償借用組合屋、政府國有土地配合提供方式提供方式：借用依「災害防救法」第40條規定及「風災震災火災爆炸火山災害受災地區民眾安置或重建簡化行政程序辦法」第2條規定，為安置受災戶，得申請借用公有非公用土地。

撥用則依「住宅法」第21條規定，為興辦社會住宅得辦理撥用。目前找到在玉井慈濟大愛園區附近4分地附近路旁、玉井棒球場旁因為鄰近道路比較適合。另楠西公所附近市政府所有土地，永興吊橋旁一甲多國有地也可以考慮。楠西里長劉富誠則建議，南水分署閒置土地可以就近拿來使用。

國庫署副署長馬小惠承諾，會要求公股銀行配合優惠貸款。國土管理署署長吳欣脩表示，很多增建、頂樓加蓋都將列入修繕，無照的紅黃單也都是修繕到可住，有照的才可能重建。結構補強透天上限250萬。文化大樓認定補強即可，但仍會考量個案。修繕會拜託慈濟、台積電包商協助優先加快修繕速度。黃偉哲這周行政院會會再反映求助中央協助補助。

郭國文表示，台南災區補助原則上比照花蓮震災重建。周奕齊質疑修繕補助金額標準仍不夠清楚，造成許多災民至今不敢自行找廠商修復。郭國文要求工務局一星期內與技師等公會協商出評估標準。