雲林第2大表演廳「虎尾廳」 將全面大整修今起暫停外借

延用達約40年的虎尾鎮中山堂改為「虎尾廳」，可容納800多人，是虎尾最大也具歷史的展演集會廳舍，多年來除在改名後稍作音響整修，座椅和舞台已顯老舊，虎尾鎮公所計畫斥資約6千萬元於今年進行大整修，帶給鎮民一個嶄新舒適的表演空間，即日起暫停外借。

虎尾廳前身為虎尾中山堂，1986年改建完工，約10多年前改名為「虎尾廳」，使用迄今約40年歷史，占地逾百坪，為1、2樓挑高空間，廳內有800多個座位，原木鋪面舞台，為雲林僅次於文化中心表演廳的第2大公設表演廳舍，長年來學校、社區社團的大型集會、演講或活動都在此舉行，是虎尾最重要的集會場所。

「虎尾廳」設置迄今近40年，場內設備除部分音響主機系統曾進行更新，期間部分損壞的座椅移除，並增設無障礙觀賞區之外，目前全數座椅仍都是老舊的玻璃纖維材質座椅，為提升表演與觀眾區環境品質，公所決定全面大整修。

鎮長林嘉弘指出，此次大手筆整修，估計工程經費將逾6千萬元，已向縣府提報計畫，獲縣長張麗善支持，縣府將投入6000萬元，公所自籌約600萬元，目前已規畫設計中，預計將把座位、舞台、照明、冷氣等軟硬設備全面翻修，符合現代演藝空間需求，工程預定今年4月發包，今年中動工。